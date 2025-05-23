Леонид Агутин рассказал в «Шоу Воли» о своей провальной свадьбе с Анжеликой Варум

В воскресенье, 25 мая, в студию «Шоу Воли» (16+) придет легендарный музыкант Леонид Агутин, который скоро вновь соберет три больших стадиона – в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Леонид расскажет о своей боязни большого скопления людей и о том, как сочетать ее с гигантскими концертами, о новом альбоме «НВЛ» и о важной личной дате – 25-летии со дня свадьбы с его женой, певицей Анжеликой Варум. Оказывается, Агутина и Варум выгнали с их венецианского празднования собственной свадьбы.

Леонид Агутин: «Я предложил Анжелике выйти за меня замуж, а она сказала – какой смысл, разве мы плохо живем? Но я настоял, что надо, и что свадьба у нас будет в Венеции. Анжелика занялась костюмами, в Венеции мы поехали в ресторан, где нас сфотографировали, и ровно через секунду после фото подошел официант и сказал, что здесь наш внешний вид неприемлем. Я считал, что Анжелика в трусах, но она утверждала, что это шортики. И нас выгнали с собственной свадьбы! Посадили в лодку, и мы поехали искать, где бухнуть. Нашли, конечно!»

Фото: ТНТ

В семье Леонида и Анжелики множество милых традиций:

«В телефоне Анжелики я записан как Ежа, они меня с дочерью так называют, потому что я колючий. Для них я похож на ежа, я к этому привык. Но ежи ведь добрые».

При этом Агутин и Варум регулярно рассказывают в интервью о важности личного пространства и о том, что они всегда живут в разных комнатах:

«Мы взрослые люди, и мы друг друга не бесим. А если очень надо, можно сходить на свидание к жене».

Также в студию придут олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алина Загитова и Дмитрий Соловьев. Скоро они представят ледовое шоу «Ассоль» в Санкт-Петербурге, где выпускники ежегодно собираются на празднике «Алые паруса».

Дмитрий Соловьев: «Иногда бывают истерики и трудности, но мы давно выступаем в паре, знаем друг друга, поэтому работать нам просто. Правда, во время постановки другого шоу, «Хранителей времени», нам было сложно эмоционально, потому что мастерство на льду невозможно показать без внутренней злости».

Фигуристы расскажут о конкуренции на льду и об опасных случаях перед выступлениями:

«Были случаи, когда что-то подсыпали в воду, портили коньки, засыпали в них соль… Это постоянно делают соперники».

Недавно Соловьев сделал предложение титулованной гимнастке Дине Авериной, о чем также расскажет в шоу:

«Это было дома, за ужином, в день всех влюбленных. Я готовился два часа, мне казалось, что у меня остановится сердце, это даже несравнимо с выходом на лед на мировом чемпионате!»

А Загитова признается, что мечтает найти свою любовь.

Алина Загитова: «А я работаю! Каждый раз я к вам прихожу и рассказываю про новые проекты, они занимают много времени, и вся концентрация у меня на работе. Наше шоу как раз рассказывает о том, что каждая из нас – Ассоль, которая ждет своего Грея. Это сюжет и про меня».