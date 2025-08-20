Лекции, выставки, экскурсии и игры подготовил для рязанцев музей Павлова в День города

До празднования 930-летия Рязани осталось меньше двух недель. Для рязанцев подготовлена обширная программа, в которую включены мастер-классы, концерты, фестивали, конкурсы, кулинарные битвы и дегустации и многое другое. Будут задействованы все площадки города, в том числе музей-усадьба Ивана Павлова. Сотрудники музея в рамках краеведческого фестиваля «В городе моем – моя судьба» познакомят посетителей с личностью не только великого ученого с мировым именем, но и человека с глубоким чувством долга, ответственности, нравственности, воспитания, морали. Человека увлеченного и преданного своим убеждениям. Уроженца Рязанской земли – Ивану Петровичу Павлову.

29 августа в 12:00 и 14:00 музей-усадьба Ивана Павлова приглашает посетить сборную экскурсию «И.П. Павлов – первый физиолог мира» (6+).

Первый русский лауреат Нобелевской премии, Иван Петрович Павлов, прожил долгую и счастливую жизнь. Из 86 лет более 60 были отданы науке. Павлов был почетным членом 132 научных обществ и академий мира, создателем Российского общества физиологов, «Русского физиологического журнала», Физиологического института АН СССР.

Посетив данную экспозицию, каждый гость не только познакомится с обстановкой дома ученого, традициями семьи Павловых, генеалогическим древом, но еще и откроет для себя глубокий мир личности И.П. Павлова, узнает о его интересах и предпочтениях, его увлечениях, любви и судьбе.

Экскурсии доступны только по предварительной записи. Запись на экскурсии по телефону: +7 4912 254072.

Мероприятие проводится по адресу: ул. Павлова, 25.

Возрастное ограничение 6+.

30 августа с 12:00 до 15:00 музей-усадьба приглашает посетителей на уникальную экскурсию по усадьбе семьи Ивана Павлова. Прогуливаясь по яблоневому саду ученого, можно будет узнать не только об истории самой усадьбы, ее объектах и составляющих, но и о роли этого места в судьбе ученого, об отношении Павлова к родному дому, земле и физическому труду.

Кроме того, прямо на усадьбе перед посетителями предстанет выставка фотографий «Усадьба И.П. Павлова в истории России» (6+), которая покажет своим гостям мир экспозиций Музея-усадьбы И.П. Павлова во всей своей красе и величии, каким его увидел фотограф Владимир Гусев.

Экскурсии доступны только по предварительной записи. Запись на экскурсии по телефону: +7 4912 254072.

Мероприятие проводится по адресу: ул. Павлова, 25.

Возрастное ограничение 6+.

В 14:00 31 августа музей-усадьба Павлова откроет свои двери всем желающим сыграть в познавательную игру «Дженгу» (6+). Перед участниками предстанет высокая напольная деревянная башня, которую им предстоит разобрать. В процессе разбора башни каждый узнает интересные факты из жизни одного великого земляка, ведущий расскажет, как эти события повлияли на жизнь человека, о котором они говорят.

Дженга, по своей сути, невероятно захватывающая игра, которая проверяет ловкость, стратегию и выдержку игроков. И самое главное, что Дженга интересна не только для детей, она увлекает взрослого не меньше, чем ребенка, поэтому сыграть в нее можно как в одиночку, так и целой компанией, семьей или парой.

Победитель игры получит небольшой сладкий сувенир.

Участие в мероприятии без предварительной записи. Подробности по телефону: +7 4912 284225.

Мероприятие проводится по адресу: ул. Павлова, 25.

Возрастное ограничение: 6+.