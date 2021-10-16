Курсантка Академии ФСИН выпала из окна многоэтажки в Рязани — СМИ

В Рязани из окна на втором этаже жилого дома выпала курсантка Академии ФСИН. Об этом, со ссылкой на источник, сообщает YA62.ru.

По данным СМИ, инцидент произошёл днём в субботу, 16 октября, в доме №1 в 1-м Осеннем переулке. В квартире в этот момент находилась компания молодых людей, употреблялось спиртное.

Источник сообщил, что пострадавшая была в нетрезвом состоянии. Она получила травмы. Есть неподтверждённые сведения, что курсантку парализовало после падения.

Девушку 2001 года рождения доставили в БСМП.