Курс на безопасность: «Ростелеком» обсудил концепцию отчета об устойчивом развитии за 2022 год

«Ростелеком» провел традиционную встречу с заинтересованными сторонами, в ходе которой участники обсудили подготовку отчета об устойчивом развитии компании за 2022 год. Существенной темой диалога с заинтересованными сторонами стала кибербезопасность. Во встрече приняли участие сотрудники «Ростелекома», представители власти, бизнеса, местных сообществ, экологических организаций и других членов экспертного сообщества — всего около 180 человек.

Участники встречи подчеркнули необходимость поддерживать уровень вовлеченности и наращивать компетенции в сложившихся условиях. По словам управляющего директора по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству Российского союза промышленников и предпринимателей Елены Феоктистовой, «Ростелеком» начинает отчетную кампанию с диалога, что является сигналом окружающему обществу: жизнь продолжается, а компания претендует на то, чтобы быть лидером бизнеса.

Основные итоги отчетной кампании 2021–2022 гг. и стратегические цели в области устойчивого развития представила директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности «Ростелекома» Юлиана Соколенко. Она рассказала о задачах подготовки отчета, определила его целевую аудиторию, а также подчеркнула, что в отчете за 2021 год была успешно внедрена новая версия стандартов GRI. В новом отчете планируется впервые раскрыть ряд показателей по отраслевым стандартам Совета по стандартам учета в области устойчивого развития (SASB).

Представители компании выступили с докладами, в которых шла речь о кибербезопасности, коммуникационных проектах и цифровизации как важном аспекте социального развития регионов РФ. Так, директор по внешним коммуникациям Нижегородского филиала «Ростелекома» Дмитрий Сыров рассказал о том, как компания помогает гражданам избегать неприятностей в цифровом пространстве, формировать кибербезопасный образ жизни для детей и взрослых и том, какие мероприятия для этого проводит. Директор направления стратегии кластера «Цифровой регион» корпоративного центра «Ростелекома» Адил Абдуллаев представил информацию о реализации важной государственной задачи — региональной цифровизации, работе над сервисами, ориентированными на безопасность и комфорт жителей страны, а также развитии регионов.

Начальник отдела производственного контроля корпоративного центра «Ростелекома» Андрей Головницкий рассказал о социальных аспектах обеспечения безопасности и производственного контроля в компании. «Ростелеком» уделяет особое внимание требованиям законодательства РФ по направлениям пожарной, промышленной и экологической безопасности, тем самым создавая безопасную и благоприятную среду для клиентов и сотрудников.

На мероприятии также выступил менеджер проектов департамента внутренних коммуникаций и корпоративной культуры корпоративного центра «Ростелекома», главный редактор корпоративного проекта «Путеводители по России» Николай Черняев. Он описал основные меры поддержки сотрудников в компании: повышение eNPS и общей лояльности сотрудников, новые форматы каналов коммуникаций, информирование в быстроменяющихся внешних условиях, повышение цифровой грамотности сотрудников и их детей.

Участникам диалога было предложено пройти анкетирование для определения существенных тем отчета об устойчивом развитии за 2022 год. Воздействие «Ростелекома» на данные темы оценивается по силе и значимости, а также обратимости негативных последствий.

Все предложения и комментарии, высказанные представителями заинтересованных сторон «Ростелеком» учтет при подготовке нового отчета.