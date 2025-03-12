Кровавая Луна: что можно и чего нельзя делать в ночь на 14 марта

В ночь с 13 на 14 марта жители Северного полушария смогут наблюдать редкое астрономическое явление — Луна окрасится в кроваво-красный цвет. Это первое подобное затмение за два с половиной года, пишет «Вечерняя Москва».

По словам мистика звука и духовного наставника Юлия Котова, «кровавым» полнолуние называют из-за того, что в пиковый момент затмения Луна приобретает насыщенный красный оттенок.

«Сначала Луна тускнеет, затем тень Земли постепенно её окутывает. Из-за преломления солнечного света она кажется красной. Это явление недолговечно — вскоре Луна возвращается к привычному оттенку», — пояснил Котов.

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Чего нельзя делать в ночь затмения?

🔴 Не стоит принимать важные решения

🔴 Не рекомендуется заключать сделки

🔴 Не следует снимать крупные суммы с банковских счетов

🔴 Не стоит совершать дорогостоящие покупки — например, приобретать недвижимость или автомобиль

«Период полного затмения — это время мощного энергетического притока. Не все могут справиться с таким потоком, поэтому лучше отложить важные дела до возвращения Луны в обычное состояние», — отметил Котов.

Что можно делать?

✅ Провести вечер в спокойной обстановке

✅ Уделить время семье

✅ Отправиться на природу, к водоёму или в храм

✅ Практиковать медитации и техники расслабления

Если же работа связана с рисками, стоит быть предельно осторожными и учитывать влияние «кровавой Луны», заключил эксперт.

В астрологии Кровавая Луна интерпретируется как мощный знак перемен, трансформаций и внутренних переживаний. Ее энергия усиливает интуицию и эмоциональную чувствительность, помогая людям столкнуться с неразрешенными вопросами или подавленными эмоциями, объяснила астролог Элиана Астратова.