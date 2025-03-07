В ночь с 13 на 14 марта на небе можно будет наблюдать редкое астрономическое явление — Кровавую Луну. В это время произойдет полное лунное затмение, которое в астрологии считается значимым событием и в определенной степени предзнаменованием. О символике явления интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Элиана Астратова.

Символ очищения и перемен

По словам эксперта, термин Кровавая Луна используется для описания полного лунного затмения, когда Луна приобретает характерный красноватый оттенок. Это происходит из-за того, что Земля располагается между Солнцем и Луной, и солнечные лучи проходят через атмосферу, рассеиваясь и окрашивая Луну в красный цвет.

«В астрологии Кровавая Луна интерпретируется как мощный знак перемен, трансформаций и внутренних переживаний. Ее энергия усиливает интуицию и эмоциональную чувствительность, помогая людям столкнуться с неразрешенными вопросами или подавленными эмоциями», — объяснила Астратова.

Явление символизирует завершение одного жизненного цикла и начало нового. Это время, когда особенно остро ощущается потребность освободиться от старых привычек, токсичных отношений или ситуаций, которые мешают двигаться вперед.

«Хотя затмение может быть неблагоприятным для новых начинаний, оно идеально подходит для завершения дел, саморефлексии и внутреннего очищения», — добавила астролог. Реклама

Время самопознания

Эмоциональный фон этого периода может быть особенно напряженным, поэтому астрологи рекомендуют внимательнее прислушиваться к своим чувствам и искать способы переработки негативных эмоций.

«Кровавая Луна может открыть новые перспективы, если позволить себе учиться на собственном опыте и смело смотреть в лицо своим страхам. Это период глубокого самопознания и принятия перемен», — подчеркнула Астратова.

Она также отметила, что влияние затмения на каждого человека может различаться в зависимости от его индивидуального гороскопа и текущих астрологических транзитов.

Где и как наблюдать

Пик лунного затмения придется на утро 14 марта с 09:26 до 10:31 по московскому времени. После этого Луна постепенно выйдет из тени Земли.

В отличие от солнечного, лунное затмение абсолютно безопасно для глаз, и наблюдать его можно без специального оборудования. Лучше всего явление будет видно вдали от городских огней — в полях, на смотровых площадках или в других открытых местах.

При ясной погоде Луну можно будет увидеть невооруженным глазом, а при использовании бинокля или телескопа удастся рассмотреть детали ее поверхности, окрашенные в красный цвет.