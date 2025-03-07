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Изображение от wirestock на Freepik
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Кровавая Луна 14 марта: знак перемен и трансформаций

Алексей Самохин

В ночь с 13 на 14 марта на небе можно будет наблюдать редкое астрономическое явление — Кровавую Луну. В это время произойдет полное лунное затмение, которое в астрологии считается значимым событием и в определенной степени предзнаменованием. О символике явления интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Элиана Астратова.

Символ очищения и перемен

По словам эксперта, термин Кровавая Луна используется для описания полного лунного затмения, когда Луна приобретает характерный красноватый оттенок. Это происходит из-за того, что Земля располагается между Солнцем и Луной, и солнечные лучи проходят через атмосферу, рассеиваясь и окрашивая Луну в красный цвет.

«В астрологии Кровавая Луна интерпретируется как мощный знак перемен, трансформаций и внутренних переживаний. Ее энергия усиливает интуицию и эмоциональную чувствительность, помогая людям столкнуться с неразрешенными вопросами или подавленными эмоциями», — объяснила Астратова.

Явление символизирует завершение одного жизненного цикла и начало нового. Это время, когда особенно остро ощущается потребность освободиться от старых привычек, токсичных отношений или ситуаций, которые мешают двигаться вперед.

Кровавая Луна 14 марта: знак перемен и трансформаций Ее энергия усиливает интуицию и эмоциональную чувствительность, помогая людям столкнуться с неразрешенными вопросами или подавленными эмоциями
Изображение от freepik

«Хотя затмение может быть неблагоприятным для новых начинаний, оно идеально подходит для завершения дел, саморефлексии и внутреннего очищения», — добавила астролог.

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Время самопознания

Эмоциональный фон этого периода может быть особенно напряженным, поэтому астрологи рекомендуют внимательнее прислушиваться к своим чувствам и искать способы переработки негативных эмоций.

«Кровавая Луна может открыть новые перспективы, если позволить себе учиться на собственном опыте и смело смотреть в лицо своим страхам. Это период глубокого самопознания и принятия перемен», — подчеркнула Астратова.

Она также отметила, что влияние затмения на каждого человека может различаться в зависимости от его индивидуального гороскопа и текущих астрологических транзитов.

Где и как наблюдать

Пик лунного затмения придется на утро 14 марта с 09:26 до 10:31 по московскому времени. После этого Луна постепенно выйдет из тени Земли.

В отличие от солнечного, лунное затмение абсолютно безопасно для глаз, и наблюдать его можно без специального оборудования. Лучше всего явление будет видно вдали от городских огней — в полях, на смотровых площадках или в других открытых местах.

При ясной погоде Луну можно будет увидеть невооруженным глазом, а при использовании бинокля или телескопа удастся рассмотреть детали ее поверхности, окрашенные в красный цвет.

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