«Кросс Нации» в Рязани пройдёт в Лесопарке 17 сентября

В субботу, 17 сентября, в Рязани пройдёт региональный этап Всероссийского массового забега «Кросс Нации». В этом году старт дадут на территории Лесопарка.

Зарегистрироваться для участия можно будет на месте в день старта, а также заранее — 15 и 16 сентября с 10 до 18 часов на стадионе ЦСК. Телефон: 76-65-04.

Участникам необходимо предоставить допуск от врача, медицинский полис, а также паспорт или свидетельство о рождении.

Старт основного забега на 4 километра запланирован на 12.00. В 11.15 стартуют участники 2013 года рождения и моложе. Для них дистанция — 1000 метров.