Экология, природа, животные

Краснокнижную Орешниковую соню встретили в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В Рязанской области заметили краснокнижного зверька. Об этом сообщает телеграм-канал «Мещерский тупик».

«По заключению специалистов Окского заповедника, это редчайшая орешниковая соня (лат. Muscardinus avellanarius)», — сказано в публикации.

Орешниковая соня (лат. Muscardinus avellanarius) — млекопитающее семейства соневых отряда грызунов. По внешнему виду напоминает маленькую белку.

У зверька слегка притуплённая мордочка, небольшие уши, длинные усы, которые достигают до 40% от длины тела. Длина тела — 15 см, хвоста — 6–7,7 см, с кисточкой на конце.

Окраска верха тела охристо-рыжая, иногда с красноватым оттенком, нижней стороны — более светлая, с палевым оттенком. На горле, груди и животе могут быть светлые, почти белые пятна.

Отмечается, что это шестая встреча с орешниковой соней в Рязанском регионе. Грызун занесен в Красную книгу Рязанской области.

