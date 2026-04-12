В Рязанской области за сутки от воды освободилось 19 приусадебных участков

По оперативной информации Главного управления МЧС России по Рязанской области, за последние 24 часа в регионе наблюдается положительная динамика в борьбе с паводковыми водами.

В Рязанской области от воды освободилось 19 приусадебных участков. Несмотря на это, сложная обстановка сохраняется. Остаются затопленными 9 низководных мостов, 8 участков автомобильных дорог, 225 приусадебных участков.

Из-за подтопления подъездных путей 12 населённых пунктов остаются отрезанными от внешнего мира. Для обеспечения транспортной доступности и помощи жителям на территории области организовано 8 лодочных переправ.

Власти подчёркивают, что жизнеобеспечение населения не нарушено, а эвакуация людей не требуется. Ситуация находится на постоянном контроле спасательных служб.