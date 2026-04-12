Общество

Киностудия и рязанская библиотека Горького объявили о сотрудничестве

Анастасия Мериакри
В пятницу, 10 апреля, в горьковской библиотеке состоялось торжественное подписание соглашения с киностудией имени М. Горького. В числе приглашённых гостей были представители киностудии, администрация библиотеки, а также СМИ.

Киностудия имени Горького была создана в 1915 году и хорошо известна зрителям разных поколений. Среди её знаковых картин – «Семнадцать мгновений весны», «Морозко», «А зори здесь тихие» и другие. Эти фильмы сегодня по праву считаются частью культурного наследия страны.

Для Рязани подобное сотрудничество позволит расширить обмен опытом в сфере культурного, образовательного и просветительского взаимодействия. На базе студии действуют современные образовательные киношколы, детские и молодежные центры, что позволяет уже с раннего возраста повышать вовлечённость детей в мир кино. Киностудия также активно сотрудничает с творческими университетами и участвует во множестве партнёрских проектов. Это откроет возможности для изучения данной творческой сферы, а также поможет сформировать портфолио тем, кто планирует связать свою жизнь с киноиндустрией.

На торжественной церемонии присутствовала директор библиотеки им. Горького Гришина Наталья Николаевна. В своём приветственном слове она рассказала о последних изменениях и новшествах в работе учреждения, а также обозначила ключевые направления развития и сотрудничества:

«Мы подумали о том, как объединить вокруг себя или войти в какой-то союз тех организаций, которые носят имя Горького, чтобы усилить звучание этого прекрасного имени, продвигать тексты и смыслы, заложенные в его произведениях. И вот мы так мечтали – и оно случилось. Мы подготовились к этой встрече, создали школу креативных индустрий, и сегодня библиотека – это современный институт интеллектуального, духовного, творческого, культурного развития. Мы мечтаем о перспективах и уверены, что вместе сможем их реализовать».

От лица киностудии имени М. Горького выступила Дарья Алексеевна Мартюхова – руководитель департамента культурно-просветительских программ:

«Я рада, что моё знакомство с Рязанской областью началось именно с этой библиотеки. Мы понимаем, что можем стать площадкой, на которой будут реализовываться знаковые проекты. Сегодня киностудия имени Горького переживает этап возрождения и модернизации: обновляется инфраструктура, развивается кинокампус для ребят от 7 до 17 лет, увлечённых кино. И сегодня мы даём старт, на мой взгляд, невероятному сотрудничеству, которое откроет путь к самым смелым проектам».

По завершении торжественной церемонии представители сторон обменялись памятными сувенирными изделиями, отражающими деятельность своих организаций. Для гостей также была организована экскурсия по библиотеке.

Акценты

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме покажет в прямом эфире НТВ

11 апреля 2026 года в Иерусалиме состоится схождение Благодатного огня — одно из главных таинств православного мира. Церемония в храме Гроба Господня пройдёт без ограничений: власти Израиля дали разрешение, а НТВ покажет её в прямом эфире.
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Новости России

Стали известны детали поисков пропавшего Героя России Асылханова

К поискам Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Новости России

Коц объяснил, зачем Украина нарушает пасхальное перемирие

Украина намерено нарушает пасхальное перемирие, чтобы спровоцировать Россию на...
Погода

Мокрый снег ночью и до +13 днём ожидается в Рязанской области

На основе данных Гидрометцентра подготовили для вас прогноз погоды по Рязанской области и городу Рязани на ближайшие дни.

Транспорт и дороги

В Рязанскую область поступил новый теплоход, рейсы «Рязань-Заокское» возобновлены

В Рязанской области восстановлено движение теплоходов по маршрутам, связывающим областной центр с сёлами Заокское и Коростово. Рейсы, отменённые накануне, снова выполняются по расписанию.
Происшествия

На въезде в Рязань столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус

На развилке при въезде в Рязань легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, который следовал по маршруту Михайлов — Рязань.
Экология, природа, животные

В Рязанской области за сутки от воды освободилось 19 приусадебных участков

В Рязанской области от воды освободилось 19 приусадебных участков. Несмотря на это, сложная обстановка сохраняется. Остаются затопленными 9 низководных мостов, 8 участков автомобильных дорог, 225 приусадебных участков.
Экология, природа, животные

В Рязанской области пик половодья идёт на спад, но река Проня вызывает опасения

В целом, на большинстве контролируемых участков рек отмечается либо спад, либо стабилизация уровня воды, что свидетельствует о постепенном прохождении пика половодья. Исключение составляет река Проня, где зафиксирован существенный подъём воды.
Погода

В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков

В субботу, 11 апреля, в столице прошёл интенсивный ливень, в результате которого в Москве выпало значительное количество осадков.
Общество

Рязанцы просят власти подключить проводной интернет, Минцифры советует ждать спутников

Жители села Лукьяново Сасовского округа обратились к властям с просьбой помочь в подключении проводного интернета. Несмотря на то, что их населённый пункт находится всего в трёх километрах от города Сасово, операторы связи отказывают в проведении линии.
Новости кино и ТВ

Скончался британский актёр Джон Нолан, звезда «Бэтмена» и дядя режиссёра Кристофера Нолана

Британский актёр Джон Нолан, дядя известных режиссёров Кристофера и Джонатана Ноланов, родился 22 мая 1938 года в Лондоне. Его карьера в кино началась в 1967 году. До этого Нолан много лет работал в театре.
Погода

В Рязанской области 12 апреля ожидается сильный туман

Днём 12 апреля 2026 года на территории Рязанской области местами сохранится туман с видимостью 200–800 метров. Такие погодные условия требуют повышенного внимания и соблюдения мер безопасности.

