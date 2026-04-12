Киностудия и рязанская библиотека Горького объявили о сотрудничестве

В пятницу, 10 апреля, в горьковской библиотеке состоялось торжественное подписание соглашения с киностудией имени М. Горького. В числе приглашённых гостей были представители киностудии, администрация библиотеки, а также СМИ.

Киностудия имени Горького была создана в 1915 году и хорошо известна зрителям разных поколений. Среди её знаковых картин – «Семнадцать мгновений весны», «Морозко», «А зори здесь тихие» и другие. Эти фильмы сегодня по праву считаются частью культурного наследия страны.

Для Рязани подобное сотрудничество позволит расширить обмен опытом в сфере культурного, образовательного и просветительского взаимодействия. На базе студии действуют современные образовательные киношколы, детские и молодежные центры, что позволяет уже с раннего возраста повышать вовлечённость детей в мир кино. Киностудия также активно сотрудничает с творческими университетами и участвует во множестве партнёрских проектов. Это откроет возможности для изучения данной творческой сферы, а также поможет сформировать портфолио тем, кто планирует связать свою жизнь с киноиндустрией.

На торжественной церемонии присутствовала директор библиотеки им. Горького Гришина Наталья Николаевна. В своём приветственном слове она рассказала о последних изменениях и новшествах в работе учреждения, а также обозначила ключевые направления развития и сотрудничества:

«Мы подумали о том, как объединить вокруг себя или войти в какой-то союз тех организаций, которые носят имя Горького, чтобы усилить звучание этого прекрасного имени, продвигать тексты и смыслы, заложенные в его произведениях. И вот мы так мечтали – и оно случилось. Мы подготовились к этой встрече, создали школу креативных индустрий, и сегодня библиотека – это современный институт интеллектуального, духовного, творческого, культурного развития. Мы мечтаем о перспективах и уверены, что вместе сможем их реализовать».

От лица киностудии имени М. Горького выступила Дарья Алексеевна Мартюхова – руководитель департамента культурно-просветительских программ:

«Я рада, что моё знакомство с Рязанской областью началось именно с этой библиотеки. Мы понимаем, что можем стать площадкой, на которой будут реализовываться знаковые проекты. Сегодня киностудия имени Горького переживает этап возрождения и модернизации: обновляется инфраструктура, развивается кинокампус для ребят от 7 до 17 лет, увлечённых кино. И сегодня мы даём старт, на мой взгляд, невероятному сотрудничеству, которое откроет путь к самым смелым проектам».

По завершении торжественной церемонии представители сторон обменялись памятными сувенирными изделиями, отражающими деятельность своих организаций. Для гостей также была организована экскурсия по библиотеке.