Киностудия и рязанская библиотека Горького объявили о сотрудничестве

В пятницу, 10 апреля, в горьковской библиотеке состоялось торжественное подписание соглашения с киностудией имени М. Горького. В числе приглашённых гостей были представители киностудии, администрация библиотеки, а также СМИ.
Киностудия имени Горького была создана в 1915 году и хорошо известна зрителям разных поколений. Среди её знаковых картин – «Семнадцать мгновений весны», «Морозко», «А зори здесь тихие» и другие. Эти фильмы сегодня по праву считаются частью культурного наследия страны.
Для Рязани подобное сотрудничество позволит расширить обмен опытом в сфере культурного, образовательного и просветительского взаимодействия. На базе студии действуют современные образовательные киношколы, детские и молодежные центры, что позволяет уже с раннего возраста повышать вовлечённость детей в мир кино. Киностудия также активно сотрудничает с творческими университетами и участвует во множестве партнёрских проектов. Это откроет возможности для изучения данной творческой сферы, а также поможет сформировать портфолио тем, кто планирует связать свою жизнь с киноиндустрией.
На торжественной церемонии присутствовала директор библиотеки им. Горького Гришина Наталья Николаевна. В своём приветственном слове она рассказала о последних изменениях и новшествах в работе учреждения, а также обозначила ключевые направления развития и сотрудничества:
От лица киностудии имени М. Горького выступила Дарья Алексеевна Мартюхова – руководитель департамента культурно-просветительских программ:
По завершении торжественной церемонии представители сторон обменялись памятными сувенирными изделиями, отражающими деятельность своих организаций. Для гостей также была организована экскурсия по библиотеке.