В Рязанской области пик половодья идёт на спад, но река Проня вызывает опасения

По состоянию на 11:00 12 апреля 2026 года ситуация с весенним половодьем на территории Рязанской области остаётся под контролем. Данные предоставлены Рязанским центром гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
Ключевые изменения уровня воды:
- Река Ока (город Рязань): уровень воды за сутки понизился на 14 см и составляет 516 см.
- Река Ока (село Старая Рязань): уровень не изменился — 581 см.
- Река Ока (город Касимов): наблюдается повышение на 18 см, общий уровень — 535 см.
- Река Мокша (рабочий посёлок Кадом): уровень воды стабилен — 649 см.
- Река Проня (населённый пункт Быково): зафиксировано значительное повышение на 51 см, уровень достиг 320 см.
- Река Ранова (село Троица): уровень воды снизился на 27 см и составляет 592 см.
- Река Верда (город Скопин): уровень понизился на 1 см, составив 168 см.
В целом, на большинстве контролируемых участков рек отмечается либо спад, либо стабилизация уровня воды, что свидетельствует о постепенном прохождении пика половодья. Исключение составляет река Проня, где зафиксирован существенный подъём воды. Спасательные службы продолжают мониторинг ситуации.