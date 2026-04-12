В Рязанской области пик половодья идёт на спад, но река Проня вызывает опасения

По состоянию на 11:00 12 апреля 2026 года ситуация с весенним половодьем на территории Рязанской области остаётся под контролем. Данные предоставлены Рязанским центром гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Ключевые изменения уровня воды:

Река Ока (город Рязань): уровень воды за сутки понизился на 14 см и составляет 516 см .

Река Ока (село Старая Рязань): уровень не изменился — 581 см .

Река Ока (город Касимов): наблюдается повышение на 18 см , общий уровень — 535 см .

Река Мокша (рабочий посёлок Кадом): уровень воды стабилен — 649 см .

Река Проня (населённый пункт Быково): зафиксировано значительное повышение на 51 см , уровень достиг 320 см .

Река Ранова (село Троица): уровень воды снизился на 27 см и составляет 592 см .

Река Верда (город Скопин): уровень понизился на 1 см, составив 168 см.

В целом, на большинстве контролируемых участков рек отмечается либо спад, либо стабилизация уровня воды, что свидетельствует о постепенном прохождении пика половодья. Исключение составляет река Проня, где зафиксирован существенный подъём воды. Спасательные службы продолжают мониторинг ситуации.