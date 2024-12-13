Коррупция с рязанским акцентом. Почему борьба со взяточниками во власти будет вечной

«Один городничий тоже славился бескорыстием, а, сверх того, любил богу молиться и ни одной церковной службы не пропускал. И бог ему за это посылал. Увидевши, что городничий взяток не берёт, а между тем пить-есть ему надобно, обыватели скоро нашли средство, как этому делу помочь. Кому до городничего дело есть, тот купит просвирку, вырежет на донышке мякиш да и сунет туда по силе возможности: кто золотой, кто ассигнацию. А городничий просвире всегда очень рад. Начнёт кушать и вдруг — ассигнация! — Домнушка! дети! — кликнет он домочадцев, — посмотрите-ка, что нам бог послал! И все радуются.»

М.Е Салтыков-Щедрин

Цитата из русского классика, который в середине позапрошлого века увидел немало чиновничьих пороков, будучи рязанским вице-губернатором, приведена здесь отнюдь не случайно. Для многих россиян высокопоставленный госслужащий и взяточник почти синонимы. В России уголовные дела о коррупции, где фигурируют начальники различного ранга, возбуждаются с потрясающей регулярностью. Рязанская область не исключение.

Из сената в СИЗО

12 декабря бывшего рязанского губернатора и в недавнем прошлом сенатора Николая Любимова отправили в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (статья 290 пункт 6 УК РФ). За такое преступление можно получить внушительный штраф и до 15 лет лишения свободы. Факты, стоившие Николаю Викторовичу, как минимум парламентской карьеры, силовики не разглашают.

Днем раньше, 11 декабря, он заявил о сложении сенаторских полномочий. Знатоки рязанских политических реалий сразу связали эту отставку с расследованием двух уголовных дел, где бывшего губернатора не так давно допрашивали как свидетеля.

Николая Любимов

Одно, где фигурируют экс вице-губернатор Игорь Греков и разжалованная из сенаторов Ирина Петина, касается махинаций с закупками медтехники. Второе возбуждено из-за приобретения снегоуборочных машин для Рязани по завышенным ценам. В результате из бюджета уплыли 15 миллионов рублей.

Один из фигурантов — бывший советник вице-губернатора Грекова по ЖКХ Владимир Арцыбашев — уже получил наказание в виде четырех лет лишения свободы. Кстати, сначала комбинатору вынесли условный срок, но после обжалования заменили на реальный.

По делу также проходят бывший начальник управления благоустройства администрации Юрий Фурфурак, две сотрудницы этого ведомства, представители компании-производителя техники и фирмы-посредника. Участь этих подозреваемых пока не определена.

Губернатор над схваткой?

Если же говорить о Николае Любимове, то внешне этот импозантный мужчина, интеллигентный мягкий человек с дипломами учителя истории и юриста не производит впечатления махрового взяточника.

Во времена своего губернаторства он был открыт по отношению к прессе, доброжелателен с подчиненными, умело сочетал имидж жизнелюба и примерного семьянина. Любимовское правление не ознаменовалось бурным экономическим ростом, хотя при назначении Владимир Путин попросил Николая Викторовича «сделать как в Калуге», где уроженец этого города считался одним из творцов промышленно- инвестиционного бума.

Полагаем, что воплощению многих задумок помешала пандемия коронавируса.

Даже на фоне упомянутых уголовных дел, казалось, что глава региона в те годы был над схваткой и не знал о проделках подчиненных.

Но у следственных органов видимо сложилось иное мнение, хотя детали расследования пока покрыты туманом и возможно обвинение относится к другим эпизодам жизни бывшего сенатора.

До суда еще далеко…

Любопытно, что в Совете Федерации Любимов практически не использовал свои лоббистские возможности на благо региона, которым управлял пять с лишним лет — с февраля 2017 года. Возможно у него было другое видение перспектив развития Рязанской области, нежели у команды нынешнего губернатора Павла Малкова.

Игорь Греков

Кстати, коррупционные скандалы не обошли стороной и подчиненных действующего главы региона. В октябре был задержан бывший министр строительного комплекса Рязанской области Дмитрий Василевский. Экс-чиновник обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Василевский рассчитывал получить более 20 млн за покровительство подрядчикам в заключении контрактов при реализации государственных программ в 2023–2024 годах. Также он, как утверждают силовики, содействовал в беспрепятственной приемке работ. Но дело только раскручивается и до суда еще далеко. Увы, чиновники, которые не берут взяток и не путают свой карман с государственным — в нашем отечестве по-прежнему редкий вид. Хочется верить, что определение Марка Твена — «государственный служащий — это лицо, выбираемое народом, чтобы распределять взятки», относится далеко не ко всем высокопоставленным персонам в России.