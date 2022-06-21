Корреспондент МАТЧ ТВ принял участие в рязанском рыбатлоне

18 июня под Рязанью на озере Синец прошел 2-й этап рыбатлонных соревнований. 70 участников, в числе которых был и известный российский корреспондент канала МАТЧ ТВ Илья Трифанов, знакомый многим по биатлонным трансляциям, опробовали новое правило рыбатлона на этом водоеме, и это принесло весьма неожиданные результаты.

Организаторы соревнований решили не засчитывать за зачетную рыбу верхоплавку, которая на этом водоеме просто кишила около берега и была очень мелкой – 3-4 см. Все остальные виды рыбы в зачет принимались. Многие так и не смогли поймать за два часа отведенного времени что-то кроме верхоплавки.

Главным героем дня стал 16-летний рязанец Егор Архипов. Он смог за 23 минуты 39 секунд выловить две зачетные рыбы и пробежать три круга. Только через полчаса финишировал серебряный призер – Алексей Никитин из Рязани. Замкнул тройку призеров житель Коломны Михаил Филиппенко. Отметим, что 4 место среди всех стартовавших заняла Наталья Ермошина, которая, естественно, стала лучшей среди девушек! Представитель МАТЧ ТВ Илья Трифанов финишировал по итогам штрафного круга во втором десятке, но главной его целью все же были съемки большого репортажа для программы «Громко» канала Матч ТВ. Эфир состоялся в понедельник вечером.

А регистрация участников на 3-й этап 23 июля уже началась на сайте рыбатлона. Организаторы благодарят руководство и сотрудников Базы отдыха на оз. Синец, а также руководство стадиона ЦСК за помощь в организации соревнований.

Генеральный партнёр – магазин «ОХОТАКТИВ» в «Барсе» на Московском шоссе

Главный партнер – питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА».

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф).

Техническая поддержка – Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ».

Полиграфическая поддержка и дизайн – типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры – магазин «ГАЛАМАРТ», Торговая Марка «AZOR FISHING», Торговая Марка «ЕРМАК», пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», рыболовный магазин «ЦАРСКАЯ РЫБАЛКА, магазин «ТВОЙ СКУТЕР», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», компания «ПРАКТИК», компания «ПРАКТИК АКТИВ», компания «OS FISHING 62».

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 НОВОСТЕЙ», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, портал «PRO-ГОРОД РЯЗАНЬ», интернет-портал «РЫБКОМ», телеканал «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА», журнал «ТЕЛЕСЕМЬ», проект «РЫБАLOVE».

Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».