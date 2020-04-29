В Рязани умер мужчина с подтверждённым СОVID-19

В Рязани скончался мужчина, у которого был подтверждён диагноз СОVID-19. Об этом вечером в среду, 29 апреля, сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
– 70-летний мужчина в анамнезе имел сопутствующие хронические заболевания, – говорится в сообщении оперативной группы.
Врачи долгое время поддерживали стабильное состояние пациента, но, несмотря на все их усилия, человек умер.
Точную причину смерти назовут после проведения необходимых исследований.
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