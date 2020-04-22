В Рязани сочинили «Ативирусный рок-н-ролл»

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Творческие люди региона во время пандемии коронавируса продолжают заниматься творчеством. В связи с самоизоляцией  общение,  как и музыка перешли в онлайн, но драйв и задор остался прежним.

 Рязанская рок-группа «Дурные мысли» записала песню «Антивирус рок-н-ролл». В предисловии к публикации ребята отметили следующее:

 — Что делать, когда все кроссворды отгаданы, настольные игры переиграны, а все смешные картинки в сети изучены? Остаётся одно — придумать песню!!! Творческие люди Рязанской земли придумали и записали песню «Антивирус рок-н-ролл».

Мы с удовольствием представляем новый клип на новую песню!!! Клип получился народным, потому что в его создании приняли участие не только музыканты, но и просто неравнодушные люди.

Песню исполняют рязанские музыканты: Илья Край (группа «Дурные мысли») — он же автор музыки, Анна Пашкова (группа «Её Вера В Себя»), Юлия Смирнова, Дмитрий Горляцкий (группа «58 статья»). Запись монтировалась на «Студии Звука 2007» — звукооператор Николай Пашков. Монтаж видео — Анна Пашкова.

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