Рязанский МФЦ продолжит работу по предварительной записи

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С 11 по 30 апреля обслуживание заявителей в ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» (МФЦ) продолжится исключительно по предварительной записи. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства промышленности и экономического развития.

– Данная мера принята для ограничения одномоментного пребывания заявителей в залах ожидания МФЦ и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, – говорится в сообщении.

Запись на приём к специалистам МФЦ реализована через официальный сайт учреждения (моидокументы62.рф) или по телефону 8(4912) 55-50-55.

Запись производится только по перечню услуг, которые невозможно получить в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru). Актуальный перечень услуг, а также вся необходимая информация размещена на официальном сайте учреждения.