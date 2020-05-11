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Обновлена информация о коронавирусе в Рязанской области

7info

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о распространении коронавируса. По данным на 16 часов 11 мая в регионе зарегистрировано 1744 случаев заболевания COVID-19.

Ещё 98 результатов тестов на коронавирус были положительными. Их направили на подтверждение в региональное управление Роспотребнадзора. 

Известно о 7082 гражданах, которые вернулись из-за границы, либо контактировали с заражёнными или подозрительными на заболевание. Сейчас проверку проходят 2316 человек. 4766 граждан медицинское наблюдение уже прошли, они обследованы и здоровы.

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