Обновлена информация о коронавирусе в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о распространении коронавируса. По данным на 16 часов 11 мая в регионе зарегистрировано 1744 случаев заболевания COVID-19.
Ещё 98 результатов тестов на коронавирус были положительными. Их направили на подтверждение в региональное управление Роспотребнадзора.
Известно о 7082 гражданах, которые вернулись из-за границы, либо контактировали с заражёнными или подозрительными на заболевание. Сейчас проверку проходят 2316 человек. 4766 граждан медицинское наблюдение уже прошли, они обследованы и здоровы.
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