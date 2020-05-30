Обновилась информация о заболеваемости COVID-19 по районам Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о заболеваемости коронавирусом по районам Рязанской области.
По состоянию на 11.30 30 мая с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19 зарегистрировано 3508 человек. Заболевшие зарегистрированы во всех районах Рязанской области.
В Рязани на данный момент коронавирус выявлен у 1829 человек. В Касимове – у 63, в Скопине – 98, в Сасове – у 54, в Михайлове – у 51.
В Рязанском районе заболели 192 человека, 32 заражённых выявлены в селе Заокское.
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