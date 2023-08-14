Компания «Мармакс» анонсировала старт реконцепции ТРЦ «М5 Молл»

Девелоперская компания «Мармакс» объявила о старте проекта по реконцепции ТРЦ «М5 Молл», расположенного на Московском шоссе, 65А в Рязани. Главным приоритетом застройщика, который приобрел торговый актив у чешской PPF Group в конце 2022 года, остается формирование комфортной среды для отдыха, шоппинга и развлечений. Свой первый торговый комплекс «Мармакс» сделает современным, экологичным и удобным для покупателей.

Фудкорты сегодня являются важной и неотъемлемой составляющей торговых центров – именно поэтому изменения в первую очередь затронут этот модуль торгового комплекса. Работы стартовали 11 августа 2023 года, на обновленном пространстве площадью в 1500 кв. м откроются новые операторы общественного питания в современных концепциях. Работы по перестройке этого пространства разделены на несколько частей так, чтобы не нарушать привычный ритм работы и не доставлять неудобства посетителям.

«Задача команды «Мармакс», которая привлекла для разработки проекта международное архитектурное бюро Blank Architects, – создать точку притяжения для взрослых и юных посетителей комплекса с помощью дизайнерской мебели, концептуального света, элементов растительного декора и арт-объектов. Здесь будет установлена обновлённая сценическая площадка для проведения развлекательных мероприятий, а также откроется уютная лаундж-зона – идеальное место для дружеских встреч и романтических свиданий. Помимо этого, проектом предусмотрено пространство для детей и места для деловых встреч», — прокомментировала Татьяна Лялина, коммерческий директор торгово-развлекательного центра.

Уже к лету 2024 года на прилегающей к фудкорту территории появится летняя веранда, которой смогут пользоваться все посетители торгового комплекса.

Фудкорт – это первый этап качественных изменений ТРЦ[1]. Все масштабные работы по реконцепции молла будут реализованы до конца 2024 года. В дорожную карту входят согласованные к реализации проекты изменений: торговых галерей, площадей общего пользования, санузлов. Сейчас команда проекта работает над вариантом изменения прилегающей территории, который также включает значительное преобразование: здесь запланирован рекреационный кластер в составе островов ландшафтного дизайна, прогулочных дорожек и спортивных площадок.

Фасад – лицо торгового центра, поэтому изменения коснутся и его, уже сейчас команда архитектурного бюро работает над новым дизайном. На данном этапе на фасаде ТРЦ установлен самый большой в регионе диджитал-экран, который задает положительное настроение и улучшает эмоциональное восприятие пространств. Помимо этого, на здании центра есть акустическая система, позволяющая посетителям слушать музыку, полезную информацию или новости центра.

Открытие нового фудкорта запланировано на декабрь 2023 года. Вместе с этим команда торгового центра представит новое название торгово-развлекательного центра.

[1] Обращаем внимание, что предоставленные рендеры не являются финальным вариантом проекта реновации фудкорта. Компания оставляет за собой право вносить изменения в процессе производимых работ.