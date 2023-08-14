Понедельник, 14 августа, 2023
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Компания «Мармакс» анонсировала старт реконцепции ТРЦ «М5 Молл»

7info

Девелоперская компания «Мармакс» объявила о старте проекта по реконцепции ТРЦ «М5 Молл», расположенного на Московском шоссе, 65А в Рязани. Главным приоритетом застройщика, который приобрел торговый актив у чешской PPF Group в конце 2022 года, остается формирование комфортной среды для отдыха, шоппинга и развлечений. Свой первый торговый комплекс «Мармакс» сделает современным, экологичным и удобным для покупателей.

Фудкорты сегодня являются важной и неотъемлемой составляющей торговых центров – именно поэтому изменения в первую очередь затронут этот модуль торгового комплекса. Работы стартовали 11 августа 2023 года, на обновленном пространстве площадью в 1500 кв. м откроются новые операторы общественного питания в современных концепциях. Работы по перестройке этого пространства разделены на несколько частей так, чтобы не нарушать привычный ритм работы и не доставлять неудобства посетителям.

«Задача команды «Мармакс», которая привлекла для разработки проекта международное архитектурное бюро Blank Architects, – создать точку притяжения для взрослых и юных посетителей комплекса с помощью дизайнерской мебели, концептуального света, элементов растительного декора и арт-объектов. Здесь будет установлена обновлённая сценическая площадка для проведения развлекательных мероприятий, а также откроется уютная лаундж-зона – идеальное место для дружеских встреч и романтических свиданий. Помимо этого, проектом предусмотрено пространство для детей и места для деловых встреч», — прокомментировала Татьяна Лялина, коммерческий директор торгово-развлекательного центра.

Уже к лету 2024 года на прилегающей к фудкорту территории появится летняя веранда, которой смогут пользоваться все посетители торгового комплекса.

Компания «Мармакс» анонсировала старт реконцепции ТРЦ «М5 Молл»
Компания «Мармакс» анонсировала старт реконцепции ТРЦ «М5 Молл»
Компания «Мармакс» анонсировала старт реконцепции ТРЦ «М5 Молл»
Компания «Мармакс» анонсировала старт реконцепции ТРЦ «М5 Молл»

Фудкорт – это первый этап качественных изменений ТРЦ[1]. Все масштабные работы по реконцепции молла будут реализованы до конца 2024 года. В дорожную карту входят согласованные к реализации проекты изменений: торговых галерей, площадей общего пользования, санузлов. Сейчас команда проекта работает над вариантом изменения прилегающей территории, который также включает значительное преобразование: здесь запланирован рекреационный кластер в составе островов ландшафтного дизайна, прогулочных дорожек и спортивных площадок.

Фасад – лицо торгового центра, поэтому изменения коснутся и его, уже сейчас команда архитектурного бюро работает над новым дизайном. На данном этапе на фасаде ТРЦ установлен самый большой в регионе диджитал-экран, который задает положительное настроение и улучшает эмоциональное восприятие пространств. Помимо этого, на здании центра есть акустическая система, позволяющая посетителям слушать музыку, полезную информацию или новости центра.

Открытие нового фудкорта запланировано на декабрь 2023 года. Вместе с этим команда торгового центра представит новое название торгово-развлекательного центра.

[1] Обращаем внимание, что предоставленные рендеры не являются финальным вариантом проекта реновации фудкорта. Компания оставляет за собой право вносить изменения в процессе производимых работ.

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