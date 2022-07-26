Коммунальные службы Рязани продолжают валку и вывоз аварийных деревьев

Коммунальные службы города продолжают валку и вывоз аварийных деревьев, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

26 июля Дирекция благоустройства проводила работы по валке аварийных деревьев на улице Гагарина. На Михайловском шоссе проведена обрезка веток и удалена дикорастущая поросль.

С улиц Тимуровцев, Касимовского шоссе, Боголюбова вывезено более 16 куб. м древесных отходов.

В городе ежедневно проводятся работы по опиловке, вывозу древесных отходов. Поваленные из-за сильного ветра деревья распиливаются и складируются на зеленой зоне, в дальнейшем их вывозят на переработку.