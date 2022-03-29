1.5 C
Рязань
Вторник, 29 марта, 2022

Комитет Облдумы по экономическим вопросам провёл выездное заседание в Корпорации развития Рязанской области

spot_img
На главнуюНовости РязаниВласть

Комитет Облдумы по экономическим вопросам провёл выездное заседание в Корпорации развития Рязанской области

7info7

29 марта комитет Рязанской областной Думы по экономическим вопросам провёл выездное совещание. Оно состоялось на площадке Корпорации развития Рязанской области. Участие в нём приняли депутаты, представители Корпорации и регионального правительства.

- Реклама -

С докладом о деятельности Корпорации развития Рязанской области выступил зампред регионального правительства Артём Никитин. Он доложил, что основным инвестиционным проектом Корпорации является индустриально-промышленный парк «Рязанский». На сегодняшний день подписаны соглашения с 29 инвесторами, которые разместят свои производства на его площадке, больше половины инвесторов – рязанские. Запуск новых предприятий даст региону порядка 20 тысяч новых рабочих мест.

Также зампред правительства рассказал о ходе и перспективах создания других инвестоплощадок на территории региона. Так, Корпорация развития Рязанской области разрабатывает проекты агропромышленного парка в Александро-Невском районе, логистического парка в Протасове. В перспективах – создание ещё одного индустриального парка, в котором также смогут разместиться промышленные предприятия. Ещё одно направление деятельности Корпорации развития Рязанской области – создание венчурного фонда по комплексной поддержке IT-специалистов. В рамках этой работы запланировано создание IT-технопарка на площадке здания первой рязанской электростанции.

После доклада парламентарии адресовали Артёму Никитину свои вопросы. Депутаты поинтересовались, в каких направлениях, кроме привлечения инвесторов, ведёт свою деятельность Корпорация развития Рязанской области, как влияют на темпы привлечения инвесторов непростые экономические реалии, как будет решаться вопрос с жильём для работников новых предприятий. Ещё один вопрос касался экологической безопасности производств, которые войдут в состав индустриально-промышленного парка «Рязанский». Артём Никитин заверил участников заседания, что это будут предприятия 4-5 класса опасности, которые не несут за собой  угрозы для жителей Рязани.

- Реклама -

Подводя итог заседания, председатель областной Думы Аркадий Фомин отметил, что Корпорация развития Рязанской области является основным институтом в части развития инвестиционной деятельности на территории региона.

– Мы видим новые подходы, полностью отвечающие современным требованиям. Мы видим, что сотрудники Корпорации говорят на одном языке с инвесторами – они понимают и слышат друг друга. Принимаемые решения оперативно реализуются, а вместе с тем создаются рабочие места, наращиваются налоговые поступления в областной бюджет. Это свидетельствует о правильной политике губернатора, дающей экономический результат, – подчеркнул глава регионального парламента. – Нам необходимо продолжить работу над повышением инвестиционной привлекательности Рязанской области и на деле реализовать посыл Президента РФ, сказавшего, что «выходом может быть только одно — максимальная экономическая свобода для людей, которые занимаются бизнесом». Сегодня важно консолидировать все силы для создания эффективных инструментов поддержки и развития инвестиционной деятельности в регионе.

Комитет Облдумы по экономическим вопросам провёл выездное заседание в Корпорации развития Рязанской области
Комитет Облдумы по экономическим вопросам провёл выездное заседание в Корпорации развития Рязанской области

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяНа трёх рязанцев завели уголовное дело за публикацию в Сети интимных фото знакомой
Комментарии для сайта Cackle
spot_img