Комитет Облдумы по экономическим вопросам провёл выездное заседание в Корпорации развития Рязанской области

29 марта комитет Рязанской областной Думы по экономическим вопросам провёл выездное совещание. Оно состоялось на площадке Корпорации развития Рязанской области. Участие в нём приняли депутаты, представители Корпорации и регионального правительства.

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С докладом о деятельности Корпорации развития Рязанской области выступил зампред регионального правительства Артём Никитин. Он доложил, что основным инвестиционным проектом Корпорации является индустриально-промышленный парк «Рязанский». На сегодняшний день подписаны соглашения с 29 инвесторами, которые разместят свои производства на его площадке, больше половины инвесторов – рязанские. Запуск новых предприятий даст региону порядка 20 тысяч новых рабочих мест.

Также зампред правительства рассказал о ходе и перспективах создания других инвестоплощадок на территории региона. Так, Корпорация развития Рязанской области разрабатывает проекты агропромышленного парка в Александро-Невском районе, логистического парка в Протасове. В перспективах – создание ещё одного индустриального парка, в котором также смогут разместиться промышленные предприятия. Ещё одно направление деятельности Корпорации развития Рязанской области – создание венчурного фонда по комплексной поддержке IT-специалистов. В рамках этой работы запланировано создание IT-технопарка на площадке здания первой рязанской электростанции.

После доклада парламентарии адресовали Артёму Никитину свои вопросы. Депутаты поинтересовались, в каких направлениях, кроме привлечения инвесторов, ведёт свою деятельность Корпорация развития Рязанской области, как влияют на темпы привлечения инвесторов непростые экономические реалии, как будет решаться вопрос с жильём для работников новых предприятий. Ещё один вопрос касался экологической безопасности производств, которые войдут в состав индустриально-промышленного парка «Рязанский». Артём Никитин заверил участников заседания, что это будут предприятия 4-5 класса опасности, которые не несут за собой угрозы для жителей Рязани.

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Подводя итог заседания, председатель областной Думы Аркадий Фомин отметил, что Корпорация развития Рязанской области является основным институтом в части развития инвестиционной деятельности на территории региона.