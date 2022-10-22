Комбайнер в Белгородской области получил черепно-мозговую травму, наехав на мину

Комбайнер в Валуйском округе получил черепно-мозговую травму, в результате подрыва на мине, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава области напомнил, что нужно быть предельно внимательными ко всем указателям и информационным стендам, они установлены для безопасности жителей.
Губернатор 16 октября сообщал, что мужчина наступил на мину в Шебекинском городском округе, в результате чего ему оторвало ступню, он был доставлен в больницу.
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