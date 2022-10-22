Суббота, 22 октября, 2022
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Комбайнер в Белгородской области получил черепно-мозговую травму, наехав на мину

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Комбайнер в Валуйском округе получил черепно-мозговую травму, в результате подрыва на мине, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Валуйском городском округе есть пострадавший. По предварительной информации, несмотря на наличие предупреждающей таблички, комбайнер наехал на мину, в результате чего произошел подрыв, — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Глава области напомнил, что нужно быть предельно внимательными ко всем указателям и информационным стендам, они установлены для безопасности жителей.

Губернатор 16 октября сообщал, что мужчина наступил на мину в Шебекинском городском округе, в результате чего ему оторвало ступню, он был доставлен в больницу.

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