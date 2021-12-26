Команда, в которой танцует рязанка, не смогла выиграть суперфинал Новых танцев на ТНТ

В субботу, 25 декабря, в эфире телеканала ТНТ прошёл суперфинал шоу «Новые танцы». За главный приз боролись команда Agny и Виталий Савченко.
Отметим, что в составе Agny выступает рязанка Мария Селивёрстова.
Мария Селиверстова — специалист по стрип-пластике. В узких кругах это танцевальное направление также называют frame up или high heels. Последнее словосочетание переводится как «высокие каблуки», обувь на высокой шпильке — обязательный реквизит танцовщицы.
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По итогам программы жюри единогласно отдало победу Савченко.
Отметим, что пользователи соцсетей выразили недовольство решением. Многие считают, что Савченко был слабее.
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