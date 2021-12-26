Команда, в которой танцует рязанка, не смогла выиграть суперфинал Новых танцев на ТНТ

Ого, какая внезапная, прям неожиданная победа Савченко!)) Вот никто, ни разу даже не ожидал, и тут — на тебе!) Даже несмотря на то, что у Agny были номера в разы круче, да что там — даже у Крош в батле с Савченко номер был в разы круче! Придумали тут же хрень, типа тех. заминки, ну чтобы прониклись сопережеванием к Виталику, который типа несмотря ни на что и тыды и тыпы…

Кароч полнейший бред.

Как по мне — явные победители проекта Agny, но никак не Савченко. Ну и до «бога танцев» ему, как пешком до Индии.