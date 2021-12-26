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Воскресенье, 26 декабря, 2021
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Команда, в которой танцует рязанка, не смогла выиграть суперфинал Новых танцев на ТНТ

7info

В субботу, 25 декабря, в эфире телеканала ТНТ прошёл суперфинал шоу «Новые танцы». За главный приз боролись команда Agny и Виталий Савченко.

Отметим, что в составе Agny выступает рязанка Мария Селивёрстова.

Мария Селиверстова — специалист по стрип-пластике. В узких кругах это танцевальное направление также называют frame up или high heels. Последнее словосочетание переводится как «высокие каблуки», обувь на высокой шпильке — обязательный реквизит танцовщицы.

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По итогам программы жюри единогласно отдало победу Савченко.

Отметим, что пользователи соцсетей выразили недовольство решением. Многие считают, что Савченко был слабее.

Зачем устраивали этот цирк, отдали бы Виталику бабки сразу, зачем остальным давать надежду на победу, если всё было понятно изначально.

Ого, какая внезапная, прям неожиданная победа Савченко!)) Вот никто, ни разу даже не ожидал, и тут — на тебе!) Даже несмотря на то, что у Agny были номера в разы круче, да что там — даже у Крош в батле с Савченко номер был в разы круче! Придумали тут же хрень, типа тех. заминки, ну чтобы прониклись сопережеванием к Виталику, который типа несмотря ни на что и тыды и тыпы…

Кароч полнейший бред.

Как по мне — явные победители проекта Agny, но никак не Савченко. Ну и до «бога танцев» ему, как пешком до Индии.

Необычные батлы, необычные сравнения, необычные обстоятельства… Читаю много комментариев для AGNY. Пусть ваш стиль и мысли продвигают те, кто на вас смотрел, кто учился вашим примером. Ваша победа уже с вами. Вы уже собрали количество единомышленников. Гордитесь! Этим вы доказали, что даже танец на больших каблуках может быть драматичным, лиричным, а иногда даже весёлыми. AGNY обеими руками за вас. И ваша история не должна быть закончена! Вы мои победители!!!

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