Когда Пасха и Антипасха в 2024 году: в какие дни отмечают праздники

Пасха и Антипасха (Фомино воскресенье) — это два важных праздника в православном календаре, которые следуют друг за другом. Разделяют их не только 7 дней в календаре, но и смысловая нагрузка, которая заложена в них. Вместе с тем Пасха и Антипасха имеют сходства.

Когда Пасха и Антипасха наступают в 2024 году? Какие традиции связаны с этими праздниками?

Пасха в 2024 году и Антипасха: когда наступит светлый праздник?

Дата празднования Пасхи не является фиксированной, а вычисляется по специальной формуле, называемой пасхалией. Это связано с тем, что она зависит от лунного календаря. Пасха всегда отмечается в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после дня весеннего равноденствия. В этом году Пасху Христову отметят 5 мая. Соответственно Антипасха наступит 12 мая.

Пасха и Антипасха: сходства и различия праздников

И Пасха, и Антипасха посвящены празднованию воскресения Иисуса Христа из мёртвых. Это самое главное событие в христианской вере, которое означает победу жизни над смертью и дарует христианам надежду на вечное спасение. Оба праздника отмечаются с большой радостью и ликованием. В эти дни люди ходят в храм, причащаются, готовят праздничную трапезу, дарят друг другу подарки и просто наслаждаются общением с близкими. В эти дни в храмах совершаются особые праздничные богослужения.

Антипасха: история праздника

В этот день мы вспоминаем, как воскресший Иисус Христос явился апостолу Фоме, который не верил в его воскресение, пока не увидел своими глазами его раны.

Торжество веры: Антипасха — это второе торжество победы над смертью, ещё одно подтверждение истины воскресения Христова.