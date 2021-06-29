20.3 C
Рязань
Вторник, 29 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Клычков рассказал об отношении к поголовной обязательной вакцинации

Никита Брыкин
Клычков рассказал об отношении к поголовной обязательной вакцинации
- Advertisement -

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время эфира в соцсетях высказался о своем отношении к поголовной обязательной вакцинации от коронавируса, пишет Орелтаймс.

Глава региона признался, что он не сторонник такого подхода, однако это не распространяется на социальную сферу.

«Могу сказать, что ее нужно максимально и приоритетно вакцинировать. Потому что это контакты с людьми», – отметил Клычков.

Также губернатор пояснил, что отсутствие вакцинации в сфере услуг неправильно, поскольку представляет угрозу для большого количества людей.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,342ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]