Клычков рассказал об отношении к поголовной обязательной вакцинации

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время эфира в соцсетях высказался о своем отношении к поголовной обязательной вакцинации от коронавируса, пишет Орелтаймс.

Глава региона признался, что он не сторонник такого подхода, однако это не распространяется на социальную сферу.

«Могу сказать, что ее нужно максимально и приоритетно вакцинировать. Потому что это контакты с людьми», – отметил Клычков.

Также губернатор пояснил, что отсутствие вакцинации в сфере услуг неправильно, поскольку представляет угрозу для большого количества людей.