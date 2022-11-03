Климатическое безумие: россиянам предрекли погодные катаклизмы в 2023 году

Погодными сюрпризами удивил россиян 2022 год. По мнению метеорологов, не станет исключением и 2023 год. И хотя предугадать погоду на год вперёд невозможно, специалисты с помощью свежих данных спутников предлагают ориентировочный прогноз.

Согласно предположениям метеорологов, в период с января по декабрь 2023 года Россию ждёт огромное количество катаклизмов: это и снежные бури, и аномальные морозы, и барические ямы, и затяжные ливни, и наводнения. Готовиться к «климатическому безумию» стоит начать уже в первые дни года: в январе в нескольких регионах случатся аномальные морозы.

— Обширные зоны холодных воздушных масс нависнут над всей территорией Европейской части страны, спровоцировав адский холод в Центральном и Северо-западном федеральных округах, в том числе в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Столбики термометров в этих регионах несколько дней подряд стабильно будут находиться ниже 30 градусов, а вместе с ветром и высокой влажностью ощущение холода будет усиливаться до — 40 градусов, — пишет «Московский комсомолец».

Ветреная, снежная и довольно-таки морозная зима ожидает Поволжье. Холодная зима также ждёт Урал и Сибирь.

Синоптики считают, что рекордно холодным станет март 2023 года для Дальнего Востока. А вот в Центральную Россию климатическая весна придёт достаточно рано, в первой декаде марта.

Не исключено, что ряд регионов столкнутся с весенней аномальной жарой. В Сибири и Урале в мае будет до +25 градусов.

Летом 2023 года ожидается сильная жара на юге России. Крым, Краснодарский край и Кавказ ощутят на себе сорокоградусные температурные показатели. Самое опасное, что аномальная жара будет сменяться резким похолоданием. Как итог — будут случаться сильные грозы, ливни, смерчи.

«Климатическое безумие» продолжится и осенью 2023 года. Ожидаются сильные ливни, из берегов будут выходить реки. Под удар водной стихии, прежде всего, могут попасть Крым, Кубань, Хабаровский край и Ленинградская область, в том числе Санкт-Петербург.

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