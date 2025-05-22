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Клава Кока выступит в Рязани
Клава Кока выступит в Рязани
Культура и события

Клава Кока выступит в Рязани на закрытии Фестиваля ГТО

Алексей Самохин

В пятницу и субботу, 23 и 24 мая, на Лыбедском бульваре в Рязани пройдёт Фестиваль ГТО. По словам организаторов, событие объединит спорт, творчество и развлечения.

Безусловно, одним из самых ярких событий творческой программы станет концерт Клавы Коки, который пройдёт вечером в субботу, 24 мая. Возрастное ограничение 6+.

Но и без него рязанцев ждёт яркая и насыщенная программа. 

23 МАЯ (ПЯТНИЦА)

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

Мастер-классы:

  • 12:00-17:00
    — Индивидуальное тестирование ГТО
    — Гонка ГТО
  • 14:00-17:00
    — Презентация спортивных школ
    — Спортивные мастер-классы
  • 14:00-16:00
    — Студия джампинга «Fit Dance»
  • 16:00-19:00
    — Физическая гармония, рисование кофе, создание значков, браслеты на кроссовки, роспись шопперов, зумба, панио с аффирмациями, виртуальная реальность.
  • 16:00-20:00
    — Интерактивы от ДоброFON
  • 16:00-19:00
    — Мастер-класс «Жураали»
    — Интерактивы «Крафтовые игры»
    — Аквагрим
  • 16:00-17:00
    — Показательные выступления школы акробатики
    — Шоу «Фортуна»
    — Анимационная программа «Спорт, спорт, спорт»
  • 18:00-19:00
    — Шоу «Цирковые чудеса»

Площадка 80-летия Великой Победы
— Работает весь день.

СЦЕНА

  • 18:00-20:00
    — Концертная программа с участием рязанских коллективов
  • 20:00-21:00
    — Выступление коллектива «DisCapella»

24 МАЯ (СУББОТА)

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

Мастер-классы:

  • 12:00-18:00
    — Индивидуальное тестирование ГТО
    — Гонка ГТО
    — Показательные выступления и турнир по BMX
    — Турнир по MMA (до 19:00)
  • 14:00-18:00
    — Презентация спортивных школ
    — Спортивные мастер-классы
  • 15:00-17:00
    — Студия джампинга «Fit Dance»
  • 16:00-19:00
    — Физическая гармония, браслеты на кроссовки, роспись шопперов, зумба, панио с аффирмациями, шерстяная акварель, воздушные змеи, флюид-арт мишки, виртуальная реальность.
    — Автограф-сессия с Максимом Битяровым (Акимбо 69)
    — Мастер-класс по армрестлингу
    — Мастер-класс «Жураали»
  • 09:00-19:00
    — Интерактивы от ДоброFON
  • 13:00-14:00
    — Показательные выступления школы акробатики
  • 16:30-17:30
    — Показательные выступления школы акробатики

Развлечения:

  • 12:00-18:00
    — Интерактивы «Крафтовые игры»
  • 15:00-18:00
    — Аквагрим
  • 15:00-16:00
    — Выступление уличного театра
  • 16:00-17:00
    — Шоу «Космическое приключение»
  • 16:00-18:00
    — Анимационная программа «Надувная эстафета»
  • 18:00-19:00
    — Шоу «Калейдоскоп чудес»
  • 15:00-16:00
    — Танцевальный баттл

СЦЕНА

  • 16:00-17:00
    — Выступление хедлайнера Di Violin – Marko Krasso
  • 17:00-17:50
    — Концертная программа с рязанскими коллективами
  • 17:50-18:00
    — Зарядка с Федором Чудиновым (чемпион мира по боксу)
  • 18:00-19:00
    — Церемония награждения
  • 19:00-20:00
    — Выступление хедлайнера Клава Кока.

Возрастное ограничение: 6+

Клава Кока выступит в Рязани на закрытии Фестиваля ГТО Полная программа Фестиваля, который пройдёт на Лыбедском бульваре 23 и 24 мая.

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