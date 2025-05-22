В пятницу и субботу, 23 и 24 мая, на Лыбедском бульваре в Рязани пройдёт Фестиваль ГТО. По словам организаторов, событие объединит спорт, творчество и развлечения.

Безусловно, одним из самых ярких событий творческой программы станет концерт Клавы Коки, который пройдёт вечером в субботу, 24 мая. Возрастное ограничение 6+.

Но и без него рязанцев ждёт яркая и насыщенная программа.

23 МАЯ (ПЯТНИЦА)

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

Мастер-классы:

12:00-17:00

— Индивидуальное тестирование ГТО

— Гонка ГТО

— Индивидуальное тестирование ГТО — Гонка ГТО 14:00-17:00

— Презентация спортивных школ

— Спортивные мастер-классы

— Презентация спортивных школ — Спортивные мастер-классы 14:00-16:00

— Студия джампинга «Fit Dance»

— Студия джампинга «Fit Dance» 16:00-19:00

— Физическая гармония, рисование кофе, создание значков, браслеты на кроссовки, роспись шопперов, зумба, панио с аффирмациями, виртуальная реальность.

— Физическая гармония, рисование кофе, создание значков, браслеты на кроссовки, роспись шопперов, зумба, панио с аффирмациями, виртуальная реальность. 16:00-20:00

— Интерактивы от ДоброFON

— Интерактивы от ДоброFON 16:00-19:00

— Мастер-класс «Жураали»

— Интерактивы «Крафтовые игры»

— Аквагрим

— Мастер-класс «Жураали» — Интерактивы «Крафтовые игры» — Аквагрим 16:00-17:00

— Показательные выступления школы акробатики

— Шоу «Фортуна»

— Анимационная программа «Спорт, спорт, спорт»

— Показательные выступления школы акробатики — Шоу «Фортуна» — Анимационная программа «Спорт, спорт, спорт» 18:00-19:00

— Шоу «Цирковые чудеса»

Площадка 80-летия Великой Победы

— Работает весь день.

СЦЕНА

18:00-20:00

— Концертная программа с участием рязанских коллективов

— Концертная программа с участием рязанских коллективов 20:00-21:00

— Выступление коллектива «DisCapella»

24 МАЯ (СУББОТА)

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

Мастер-классы:

12:00-18:00

— Индивидуальное тестирование ГТО

— Гонка ГТО

— Показательные выступления и турнир по BMX

— Турнир по MMA (до 19:00)

— Индивидуальное тестирование ГТО — Гонка ГТО — Показательные выступления и турнир по BMX — Турнир по MMA (до 19:00) 14:00-18:00

— Презентация спортивных школ

— Спортивные мастер-классы

— Презентация спортивных школ — Спортивные мастер-классы 15:00-17:00

— Студия джампинга «Fit Dance»

— Студия джампинга «Fit Dance» 16:00-19:00

— Физическая гармония, браслеты на кроссовки, роспись шопперов, зумба, панио с аффирмациями, шерстяная акварель, воздушные змеи, флюид-арт мишки, виртуальная реальность.

— Автограф-сессия с Максимом Битяровым (Акимбо 69)

— Мастер-класс по армрестлингу

— Мастер-класс «Жураали»

— Физическая гармония, браслеты на кроссовки, роспись шопперов, зумба, панио с аффирмациями, шерстяная акварель, воздушные змеи, флюид-арт мишки, виртуальная реальность. — Автограф-сессия с Максимом Битяровым (Акимбо 69) — Мастер-класс по армрестлингу — Мастер-класс «Жураали» 09:00-19:00

— Интерактивы от ДоброFON

— Интерактивы от ДоброFON 13:00-14:00

— Показательные выступления школы акробатики

— Показательные выступления школы акробатики 16:30-17:30

— Показательные выступления школы акробатики

Развлечения:

12:00-18:00

— Интерактивы «Крафтовые игры»

— Интерактивы «Крафтовые игры» 15:00-18:00

— Аквагрим

— Аквагрим 15:00-16:00

— Выступление уличного театра

— Выступление уличного театра 16:00-17:00

— Шоу «Космическое приключение»

— Шоу «Космическое приключение» 16:00-18:00

— Анимационная программа «Надувная эстафета»

— Анимационная программа «Надувная эстафета» 18:00-19:00

— Шоу «Калейдоскоп чудес»

— Шоу «Калейдоскоп чудес» 15:00-16:00

— Танцевальный баттл

СЦЕНА

16:00-17:00

— Выступление хедлайнера Di Violin – Marko Krasso

— Выступление хедлайнера Di Violin – Marko Krasso 17:00-17:50

— Концертная программа с рязанскими коллективами

— Концертная программа с рязанскими коллективами 17:50-18:00

— Зарядка с Федором Чудиновым (чемпион мира по боксу)

— Зарядка с Федором Чудиновым (чемпион мира по боксу) 18:00-19:00

— Церемония награждения

— Церемония награждения 19:00-20:00

— Выступление хедлайнера Клава Кока.

Возрастное ограничение: 6+