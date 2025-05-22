В пятницу и субботу, 23 и 24 мая, на Лыбедском бульваре в Рязани пройдёт Фестиваль ГТО. По словам организаторов, событие объединит спорт, творчество и развлечения.
Безусловно, одним из самых ярких событий творческой программы станет концерт Клавы Коки, который пройдёт вечером в субботу, 24 мая. Возрастное ограничение 6+.
Но и без него рязанцев ждёт яркая и насыщенная программа.
23 МАЯ (ПЯТНИЦА)
СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
Мастер-классы:
- 12:00-17:00
— Индивидуальное тестирование ГТО
— Гонка ГТО
- 14:00-17:00
— Презентация спортивных школ
— Спортивные мастер-классы
- 14:00-16:00
— Студия джампинга «Fit Dance»
- 16:00-19:00
— Физическая гармония, рисование кофе, создание значков, браслеты на кроссовки, роспись шопперов, зумба, панио с аффирмациями, виртуальная реальность.
- 16:00-20:00
— Интерактивы от ДоброFON
- 16:00-19:00
— Мастер-класс «Жураали»
— Интерактивы «Крафтовые игры»
— Аквагрим
- 16:00-17:00
— Показательные выступления школы акробатики
— Шоу «Фортуна»
— Анимационная программа «Спорт, спорт, спорт»
- 18:00-19:00
— Шоу «Цирковые чудеса»
Площадка 80-летия Великой Победы
— Работает весь день.
СЦЕНА
- 18:00-20:00
— Концертная программа с участием рязанских коллективов
- 20:00-21:00
— Выступление коллектива «DisCapella»
24 МАЯ (СУББОТА)
СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
Мастер-классы:
- 12:00-18:00
— Индивидуальное тестирование ГТО
— Гонка ГТО
— Показательные выступления и турнир по BMX
— Турнир по MMA (до 19:00)
- 14:00-18:00
— Презентация спортивных школ
— Спортивные мастер-классы
- 15:00-17:00
— Студия джампинга «Fit Dance»
- 16:00-19:00
— Физическая гармония, браслеты на кроссовки, роспись шопперов, зумба, панио с аффирмациями, шерстяная акварель, воздушные змеи, флюид-арт мишки, виртуальная реальность.
— Автограф-сессия с Максимом Битяровым (Акимбо 69)
— Мастер-класс по армрестлингу
— Мастер-класс «Жураали»
- 09:00-19:00
— Интерактивы от ДоброFON
- 13:00-14:00
— Показательные выступления школы акробатики
- 16:30-17:30
— Показательные выступления школы акробатики
Развлечения:
- 12:00-18:00
— Интерактивы «Крафтовые игры»
- 15:00-18:00
— Аквагрим
- 15:00-16:00
— Выступление уличного театра
- 16:00-17:00
— Шоу «Космическое приключение»
- 16:00-18:00
— Анимационная программа «Надувная эстафета»
- 18:00-19:00
— Шоу «Калейдоскоп чудес»
- 15:00-16:00
— Танцевальный баттл
СЦЕНА
- 16:00-17:00
— Выступление хедлайнера Di Violin – Marko Krasso
- 17:00-17:50
— Концертная программа с рязанскими коллективами
- 17:50-18:00
— Зарядка с Федором Чудиновым (чемпион мира по боксу)
- 18:00-19:00
— Церемония награждения
- 19:00-20:00
— Выступление хедлайнера Клава Кока.
Возрастное ограничение: 6+
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