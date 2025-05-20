Клава Кока выступит на фестивале ГТО в Рязани

В Рязани 23 и 24 мая пройдет фестиваль ГТО. Хедлайнером стала Клава Кока, она выступит для рязанцев на Лыбедском бульваре. Программу публикует Минспорт Рязанской области.

Жителей и гостей города ждёт обширная программа. Мини-футбол, настольный теннис, армрестлинг с блогером Akimbo, ММА, BMX, скейтбординг, выступление вокального коллектива DiaCapella (23 мая) и импровизация уличного театра «Чёрный квадрат» (24 мая). Также посетители смогут провести зарядку с заслуженным мастером спорта России, чемпионом мира по боксу Федором Чудиновым.

Генеральный партнёр фестиваля — благотворительная программа «ДоброFON». В рамках фестиваля будет работать интерактивная зона с активностями, где можно получить футболку, сделав пожертвование. Также 24 мая пройдут автограф-сессия и мастер-класс по армрестлингу от блогера Akimbo.

После церемонии награждения в субботу, 24 мая, на сцену выйдет хедлайнер фестиваля – Клава Кока.

Возрастное ограничение 6+.