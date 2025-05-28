Катя Лель и Игорь Николаев вступают в игру: новый выпуск шоу «Поймай меня, если сможешь» в эфире 30 мая

В пятницу, 30 мая в 21:30, на телеканале «Россия» выйдет третий выпуск музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь» (12+). На этот раз зрителей ждёт встреча с новыми звёздными участниками — Игорем Николаевым, Кларой Новиковой, Яном Цапником и Катей Лель. Им предстоит разгадать, кто из участников шоу действительно поёт, а кто лишь мастерски изображает вокальные данные.

В предыдущем выпуске звёздная команда снова уступила. Несмотря на попытки вычислить «тёмную лошадку», команда «Участники» одержала победу со счётом 13:5. А триумфатором раунда стала Мария Киселёва, поразившая всех вокальными способностями.

По словам ведущего проекта, шоумена Владимира Маркони, это единственное музыкальное шоу, где участникам аплодируют за фальшивое пение: «Не попал во все ноты – и прекрасно!».

Шоу проходит в четыре раунда. Команды соревнуются за приз в 1 миллион рублей, который получает победитель финального раунда. Баллы начисляются за точные догадки. Ошиблись – очки уходят соперникам.

Новички проекта настроены серьёзно. Катя Лель призналась, что фонограмма для неё всегда была сложной задачей.

«Я лучше тысячу раз спою живьём, чем один — под фонограмму. Это было жутким испытанием в начале карьеры».

Ян Цапник поделился, что фонограмма требует не меньшей эмоциональной отдачи, чем настоящее пение.

«Надо так же напрягаться, чтобы выглядело правдоподобно. У нас в институте этому учили на занятиях по синхробуффу».

Фото: телеканал «Россия»