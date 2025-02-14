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Фото: vk.com/ryazanuni
Общество

Карин Кнайсль выступила с лекцией в Рязани

Алексей Самохин

Преподаватель РГУ имени С.А. Есенина, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сегодня выступила в конференц-зале университета с актовой лекцией «Европейская автомобильная промышленность в условиях кризиса: причины и последствия». Об этом сообщила пресс-служба РГУ.

Карин Кнайсль выступила с лекцией в Рязани Лекцию слушали студенты, преподаватели РГУ имени С.А. Есенина и гости из других образовательных учреждений и крупных компаний региона.

Лекцию слушали студенты, преподаватели РГУ имени С.А. Есенина и гости из других образовательных учреждений и крупных компаний региона. После был организован открытый микрофон. Участники задавали вопросы на английском, немецком и русском языках о геополитических процессах.

Также в рамках визита Карин Кнайсль вместе с исполняющим обязанности ректора Дмитрием Боковым посетили университетскую биостанцию. Гостья особо оценила разнообразие представленных растений и культур.

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Карин Кнайсль выступила с лекцией в Рязани Лекцию слушали студенты, преподаватели РГУ имени С.А. Есенина и гости из других образовательных учреждений и крупных компаний региона.
Карин Кнайсль выступила с лекцией в Рязани Лекцию слушали студенты, преподаватели РГУ имени С.А. Есенина и гости из других образовательных учреждений и крупных компаний региона.
Карин Кнайсль выступила с лекцией в Рязани Лекцию слушали студенты, преподаватели РГУ имени С.А. Есенина и гости из других образовательных учреждений и крупных компаний региона.
Карин Кнайсль выступила с лекцией в Рязани Лекцию слушали студенты, преподаватели РГУ имени С.А. Есенина и гости из других образовательных учреждений и крупных компаний региона.

Фото: vk.com/ryazanuni

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