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Пятница, 23 июля, 2021
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Камеры начнут распознавать выключенные фары

Кристина Белова
Камеры начнут распознавать выключенные фары
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Этой осенью установят камеры, способные распознавать езду с невключенными ходовыми огнями и неработающими фарами ближнего света. Их установят в 12 регионах России, как сообщает Autonews.ru.

В список этих регионов попадает Москва, Крым, Иркутск, Тверь, Ульяновск, Красноярск, Омск, Кабардино-Балкарии и Волгоградской области.

По словам генерального директора «Астралаб» Сергея Ласкина, чья фирма и предоставляет технологии, распознавать нарушение будут нейросети. Она будет находить фары у автомобилей и распознавать есть ли свечение.

Регионы будут сами решать, когда вводить новшества. Планируется сделать к сентябрю, когда темнеть начнет раньше и удлинятся ночи.

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