Воскресенье, 24 августа, 2025
Новости России

Калининградец убил беременную жену в первую же неделю после свадьбы

powder
В Советске Калининградской области молодой человек убил беременную жену в первую же неделю после свадьбы, пишет «КП».

Тело 19-летней девушки нашли хозяева квартиры, которую сдавали в суточную аренду. Выяснилось, что пара начала встречаться осенью прошлого года. Вскоре 24-летний мужчина сделал возлюбленной предложение, узнав, что она ждет ребенка.

В итоге 9 августа пара сыграла свадьбу. По данным местных СМИ, молодожены решили устроить себе медовый месяц и сняли квартиру на неделю. 15 августа девушке исполнилось 19 лет, а 18 августа ее убили.

«Мотивы убийства еще не установлены, но, скорее всего, все произошло на почве ревности», — говорится в публикации.

В момент смерти девушка находилась на 12-й неделе беременности. Муж не отрицает вину. Его делом будет заниматься военное следственное управление СК по Балтийскому флоту.

