Пятница, 9 февраля, 2024
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Какие приметы предскажут раннюю весну 12 февраля в Васильев день

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Image by Freepik
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12 февраля православные христиане вспоминают Василия Великого. В честь святого появился народный праздник – Васильев день. Для него существует много примет и поверий.

Что можно и что нельзя делать? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты Васильева дня

На Васильев день нельзя ходить в лес. Считается, что животные «отмечают свадьбы» и могут быть слишком агрессивными. Если попасться разъярённому зверю, можно лишиться жизни.

12 февраля ждут ранний прилёт грачей. Если пернатые прибудут, лето будет бедным на хлеба, но богатым на ягоды и грибы. Чтобы задобрить грачей, на снегу оставляли крошки хлеба.

Наши предки верили, что сегодня ни в коем случае нельзя вязать и шить. Рукоделие обернётся большой бедой.

Народные приметы 12 февраля

  • Если ночью месяц окрасился в красные тона, будет сильный ветер утром;
  • В сад забежали зайцы – к наступающим морозам;
  • Лошадь ложится на землю – к теплу;
  • Волки воют – к изменению погоды.

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