Как вести себя, если у вас залило квартиру, машину или магазин

Большой потоп, случившийся в Рязани 12 июня, вновь заставил говорить о качестве работы застройщиков и коммунальных служб. Немало вопросов это внезапное стихийное бедствие поставило и перед жертвами наводнения- фактическими и потенциальными.
К счастью, залитие собственной квартиры, нежилого помещения или личного автомобиля в нашей жизни происходит редко. По этой же причине порядок действий, позволяющий с наименьшими потерями выйти из этой ситуации, известен далеко не всем. В этом небольшом обзоре мы попытались сформулировать основные шаги, которые помогут рязанцам эффективно справиться с последствиями дождя, некомпетентности служб ЖКХ или аварии в квартире соседей
Акт — всему голова
Итак, если вы заметили, что сквозь стены и потолки помещения начала поступать вода следует сразу обесточить его ,отключив электричество
Сделать это надо даже в том случае, если потоки воды проходят вдали от проводки. Отсыревшие материалы могут стать проводниками статического электричества и вызвать короткое замыкание.
Далее следует перекрыть стояки с горячей и холодной водой, затем подняться к соседям сверху и попросить их сделать то же самое. Если протечка вызвана сломавшимся краном или стиральной машиной, это поможет остановить поток воды.
Если соседи не при чем, а причина потопа — стихийное бедствие, например, сильнейший ливень, сразу же вызывайте аварийную диспетчерскую службу. ( телефон в Рязани 075, либо в диспетчерскую службу «Водоканала» тел 41 -06 25 ).Сотрудники аварийной службы могут перекрыть воду во всем подъезде, . Также специалисты службы помогут с устранением причины протечки и составят акт, где будет описан нанесенный ущерб и указывается причина протечки воды.
Этот документ нужен, даже если виновный готов возместить ущерб. Не исключено, что человек или организация могут передумать, но акт уже составлен, и с ним не поспоришь.
Если квартира, дом ,магазин, офис или автомобиль застрахованы, то необходимо,как можно быстрее связаться со страховой компанией, чтобы ее специалисты оценили ущерб и определили размер компенсации.
Чтобы любой эксперт мог представить масштабы ущерба и оценить его, необходимо сфотографировать последствия залива и предъявить эти материалы представителям аварийной службы, страховой компании и других заинтересованных организаций.
А может договоримся?
Если при составлении акта, оценке ущерба или независимой экспертизе его причин выявлен предполагаемый виновник, то пострадавший вправе требовать в судебном порядке
- возмещения причиненного имуществу вреда ( в виде ремонта или денег на ремонт);
- возмещения дополнительных расходов (на оценочные, юридические услуги и тому подобное);
- компенсации морального вреда (если в заливе виновна управляющая организация, так как в этом случае вы выступаете потребителем).
В идеале обе стороны могут обойтись и без тяжб, договорившись о возмещении ущерба без привлечения Фемиды и сторонних организаций.
Полис во спасение
Если у вас залило автомобиль, то какую либо компенсацию можно получить только при наличии полиса КАСКО. Чтобы повысить шансы на возмещение ущерба, немедленно вызывайте представителя страховой компании, а пока он приедет сфотографируйте авто со всех сторон, чтобы следы потопа были видны даже невооруженным глазом
Страховщики могут и отказать в компенсации, если стихийные бедствия не были указаны в договоре страхования. Этот пункт включается не в каждый договор, поэтому если у вас еще нет полиса КАСКО или принадлежащая вам недвижимость не застрахована, вспомните о последствиях рязанского потопа.