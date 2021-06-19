Как вести себя, если у вас залило квартиру, машину или магазин

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Большой потоп, случившийся в Рязани 12 июня, вновь заставил говорить о качестве работы застройщиков и коммунальных служб. Немало вопросов это внезапное стихийное бедствие поставило и перед жертвами наводнения- фактическими и потенциальными.

К счастью, залитие собственной квартиры, нежилого помещения или личного автомобиля в нашей жизни происходит редко. По этой же причине порядок действий, позволяющий с наименьшими потерями выйти из этой ситуации, известен далеко не всем. В этом небольшом обзоре мы попытались сформулировать основные шаги, которые помогут рязанцам эффективно справиться с последствиями дождя, некомпетентности служб ЖКХ или аварии в квартире соседей

Акт — всему голова

Итак, если вы заметили, что сквозь стены и потолки помещения начала поступать вода следует сразу обесточить его ,отключив электричество

Сделать это надо даже в том случае, если потоки воды проходят вдали от проводки. Отсыревшие материалы могут стать проводниками статического электричества и вызвать короткое замыкание.

Далее следует перекрыть стояки с горячей и холодной водой, затем подняться к соседям сверху и попросить их сделать то же самое. Если протечка вызвана сломавшимся краном или стиральной машиной, это поможет остановить поток воды.

Если соседи не при чем, а причина потопа — стихийное бедствие, например, сильнейший ливень, сразу же вызывайте аварийную диспетчерскую службу. ( телефон в Рязани 075, либо в диспетчерскую службу «Водоканала» тел 41 -06 25 ).Сотрудники аварийной службы могут перекрыть воду во всем подъезде, . Также специалисты службы помогут с устранением причины протечки и составят акт, где будет описан нанесенный ущерб и указывается причина протечки воды.

Этот документ нужен, даже если виновный готов возместить ущерб. Не исключено, что человек или организация могут передумать, но акт уже составлен, и с ним не поспоришь.

Если представители аварийной службы по каким-либо причинам не готовы составить акт, то необходимо обратиться в организацию, управляющую многоквартирным домом или торгово-офисным центром, — поясняет сотрудник службы скорой юридической помощи Виктор Зотов. Акт должен быть составлен и подписан не позднее 12 часов с момента обращения в аварийно-диспетчерскую службу. Если речь идет о нежилом помещении, которое находится в аренде, то при составлении акта должны присутствовать и арендатор ,и арендодатель

Если квартира, дом ,магазин, офис или автомобиль застрахованы, то необходимо,как можно быстрее связаться со страховой компанией, чтобы ее специалисты оценили ущерб и определили размер компенсации.

Чтобы любой эксперт мог представить масштабы ущерба и оценить его, необходимо сфотографировать последствия залива и предъявить эти материалы представителям аварийной службы, страховой компании и других заинтересованных организаций.

А может договоримся?

Если при составлении акта, оценке ущерба или независимой экспертизе его причин выявлен предполагаемый виновник, то пострадавший вправе требовать в судебном порядке

возмещения причиненного имуществу вреда ( в виде ремонта или денег на ремонт);

возмещения дополнительных расходов (на оценочные, юридические услуги и тому подобное);

компенсации морального вреда (если в заливе виновна управляющая организация, так как в этом случае вы выступаете потребителем).

В идеале обе стороны могут обойтись и без тяжб, договорившись о возмещении ущерба без привлечения Фемиды и сторонних организаций.

Полис во спасение

Если у вас залило автомобиль, то какую либо компенсацию можно получить только при наличии полиса КАСКО. Чтобы повысить шансы на возмещение ущерба, немедленно вызывайте представителя страховой компании, а пока он приедет сфотографируйте авто со всех сторон, чтобы следы потопа были видны даже невооруженным глазом

У страховщика строит попросить документ, разрешающий произвести чистку и сушку авто,- считает Виктор Зотов. Если без такого разрешения обратиться в автосалон, то о выплате можно забыть. А вот затягивать с сушкой не стоит, иначе авто будет нанесен еще больший вред.

Страховщики могут и отказать в компенсации, если стихийные бедствия не были указаны в договоре страхования. Этот пункт включается не в каждый договор, поэтому если у вас еще нет полиса КАСКО или принадлежащая вам недвижимость не застрахована, вспомните о последствиях рязанского потопа.