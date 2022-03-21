Как правильно уйти в отпуск: нюансы и возможности

Отпуск— это время, когда вы отдыхаете, а вам за это платят, причем авансом. Однако, нередко происходит так, что работодатели пользуются тем, что сотрудник не очень хорошо знает свои права. В результате он получает меньше свободных дней, посередине отпуска его могут вызвать к «станку» или вообще уволить, а иногда начальство и вовсе пытается сэкономить на отпускных, рассчитывая их с выгодой для себя.

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О некоторых важных нюансах и возможностях, связанных с получением отпуска, пойдет речь в нашем небольшом обзоре.

Отдыхающие с особым статусом

Итак, если вы заключили официальный договор с работодателем, то за каждый год работы сотрудник может рассчитывать на оплачиваемый отпуск. В первый отпуск уйти можно уже через шесть месяцев после трудоустройства. А если работодатель согласен, отдохнуть можно и раньше: нарушением это не считается.

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А работники определенных категорий могут требовать отпуск менее,чем через шесть месяцев, и отказать им никто не может. К таким льготникам относятся

Женщины— до «декрета» и после него, а также их мужья. Заметим, что декрет— это отпуск по беременности и родам, а не по уходу за ребенком до полутора лет.

Работники до 18 лет.

Усыновители детей до трех месяцев.

Совместители, если у них есть отпуск на основной работе.

— Если вы относитесь к какой-то из этих категорий и хотите в отпуск, можно написать заявление и отправиться на отдых, — поясняет специалист по трудовому праву Сергей Дубцов. Помните, даже если работодатель против, это не считается прогулом. Отпуск через полгода работы можно взять даже за весь год — авансом. Например, вы отработали шесть месяцев, а отдыхать хотите 28 дней— то есть собираетесь отгулять весь отпуск, который положен за год, нужно согласовать с работодателем, потому что он обязан оплатить отдых, который вы еще не заработали.

Деньги на релаксацию

Отпускные обойдутся работодателю в сумму, равную среднедневному заработку за последние 12 месяцев. Его считают так:

Берут весь доход за последние 12 календарных месяцев до месяца, в котором начинается отпуск. Если отпуск с 20 августа 2022 года, то расчетный период— с 1 августа 2021 до 31 июля 2022. Отпускные, больничные, командировочные и матпомощь надо исключить. Считают количество отработанных дней за расчетный период.. А за не полностью отработанные месяцы учитывают только те дни, когда сотрудник работал. Опять же, отпуск, больничные и командировки в этот период не входят. Далее делят выплаты на количество отработанных дней — это средний дневной заработок для оплаты отпуска. Средний заработок нужно умножить на количество календарных дней отпуска — отсюда и получается итоговая сумма отпускных.

Кто имеет больше прав?

Отпуск можно разделить на части. Одна его часть отпуска должна быть не меньше 14 календарных дней, а остаток можно дробить как угодно, например взять неделю отдыха, три дня между праздниками или даже один день.

— Работодатель не может заставить вас разделить отпуск на четыре недели: один раз он обязан предоставить минимум 14 дней, –рассказывает Сергей Дубцов. А вот о дроблением остатка нужно договариваться. По закону вы можете взять даже один или два дня, например между майскими праздниками, но это придется согласовать.

Каждый год работодатели должны составлять график отпусков. Причем по закону это нужно делать до начала того года, в котором будет предоставлен отпуск. Под графиком ставится подпись сотрудника.

Многодетные родители могут уходить в отпуск когда они захотят. Даже если утвержден график, все равно придется дать отпуск по заявлению в любое время. Но такими привилегиями можно воспользоваться.

У родителя( либо усыновителя) есть трое детей или больше. Троим детям еще не исполнилось 18 лет. Младший ребенок не старше 14 лет.

Эти правила не касаются отпуска в первые полгода работы. Проигнорировать эту норму можно только по воле работодателя Отказать в предоставлении отпуска многодетному родителю после шести отработанных месяцев нельзя. За игнорирование этой нормы руководителю предприятия грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Когда утверждают график отпусков на следующий год, может случиться так, что почти все захотят пойти в отпуск летом. Или будет накладка: сразу несколько специалистов одного профиля: бухгалтеры продавцы или инженеры выберут даты отпуска в один и тот же сезон. В таких случаях преимущество отдают работникам, у которых есть льготы. Например, пойти в отпуск летом в первую очередь могут такие работники, как

Женщины, у которых на лето выпал отпуск по беременности и родам. До и после этого отпуска она может взять обычный очередной, даже если отработала меньше полугода. Муж этой женщины. Многодетные родители с детьми до 12 лет. Несовершеннолетние работники. Совместители, если отпуск на основной работе выпал на лето. Супруги военных, если у мужа отпуск летом. Родитель ребенка-инвалида до 18 лет. Герои, инвалиды войны, ветераны боевых действий, жители чернобыльской зоны и ликвидаторы. Почетные доноры.

10.Работники, которых раньше отозвали из отпуска.

А вот матери-одиночке с одним маленьким ребенком преимущество для отпуска в летнее время не положено. И если жена взяла отпуск летом, то у мужа нет права только по этой причине потребовать отпуск в это же время у себя на работе. Только договариваться.

Отпускные платят заранее. Если эти деньги не пришли за три дня до отпуска — это нарушение. При таком раскладе вы можете перенести отпуск, наказать работодателя и потребовать от него компенсацию.

Закон на стороне сотрудника

Если во время очередного отпуска пришлось взять больничный — вы имеете полное право продлить или перенести дни отдыха. Отпуск можно продлить на столько дней, сколько человек неважно себя чувствовал, либо отгулять эти дни позже.

Например, отпуск составил 14 календарных дней. Но вы ощутили недомогание — пришлось взять больничный на 5 дней. Об этом надо сразу предупредить работодателя. С учетом больничного работник не появится на работе не 14 календарных дней, а 19. За 14 дней ему заплатят отпускные, а за 5 дней— больничные.

Работодатель не имеет права вызвать вас из отпуска. Он может попробовать, а ваше право— согласиться или отказать. Здесь закон на стороне сотрудника. Никакой ответственности за отказ не будет, причину такого решения называть необязательно.