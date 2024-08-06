Эксперт по урологии доктор Рена Малик (Rena Malik) ответила на вопрос, как часто нужно заниматься сексом, пишут «ИноСМИ».

По словам эксперта, большинство пар занимаются сексом в среднем один раз в неделю. Такая статистика получена по результатам исследований.

Малик отметила, что универсальной нормы не существует, пары должны сами выбирать частоту занятий сексом. Гораздо важнее не количество, а качество, насколько удовлетворены партнёры.

— Хороший секс раз в месяц лучше, чем десять посредственных сближений, — уверена врач.

Малик считает, что стремиться к каким-либо показателям в сексе даже вредно. Все должно быть естественным.

Медик рекомендует стремиться к пониманию себя и своего партнера и сосредоточиться на стремлении к полноценной сексуальной жизни.