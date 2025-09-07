Кадыров: мир возможен только, когда Украина станет регионом или округом России

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости заявил, что не поддерживает идею прекращения боевых действий в зоне специальной военной операции.

«Я вообще не сторонник остановки боевых действий при нынешнем положении дел. Считаю, что прекращать боевые действия сейчас нам невыгодно», — сказал он, отвечая на вопрос о возможных условиях завершения СВО.

По мнению Кадырова, цели и задачи спецоперации направлены на обеспечение безопасности страны.

«Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России», — подчеркнул он.