Воскресенье, 7 сентября, 2025
19.4 C
Рязань
Новости России

Кадыров: мир возможен только, когда Украина станет регионом или округом России

Алексей Самохин
Рамзан Кадыров, фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости заявил, что не поддерживает идею прекращения боевых действий в зоне специальной военной операции.

«Я вообще не сторонник остановки боевых действий при нынешнем положении дел. Считаю, что прекращать боевые действия сейчас нам невыгодно», — сказал он, отвечая на вопрос о возможных условиях завершения СВО.

По мнению Кадырова, цели и задачи спецоперации направлены на обеспечение безопасности страны. 

«Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России», — подчеркнул он.

Самые читаемые материалы

Новости России

Стало известно, что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в Домодедово

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную в аэропорту Домодедово, выдало странное...
Кино и ТВ

Влад Череватый задумался об уходе с проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших»?

В очередной серии проект на испытание отправятся Марьяна Романова, Влад Череватый и Виктория Райдос.
Новости Рязани и области

Элитный «американский» спецназ пытается удержать наступление российских войск

Официальный Киев отказывается признавать потерю позиций, но в украинских пабликах царит уныние.
Культура и события

На выходных рязанцев приглашают на Форум древних городов и два фестиваля 

Близятся первые выходные осени! Чем не повод зажечь, подобно тому, как сезон зажигает тёплыми цветами деревья? 6 и 7 сентября готовят рязанцам не только хорошую погоду, но и множество грандиозных событий! Спешим сообщить, каких. 
Общество

Рязанцы, пользующиеся МТС, массово жалуются на проблемы со связью

Пользователи отмечают плохую работу мобильной связи, отсутствие мобильного интернета, невозможность совершать и принимать звонки.

Последние новости

Погода

Вторая неделя сентября в Рязани начнётся с тепла и солнца

Начало рабочей недели в Рязанской области будет тёплым и солнечным. Синоптики обещают комфортную погоду без осадков.
Кино и ТВ

Воронка и осквернение церкви: экстрасенсы выяснили причину гибели четверых молодых парней

В новом выпуске шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» узнали причину гибели молодых парней
Семья и отношения

Фото молодоженов, зарегистрировавших брак в первые дни осени, показал Рязанский ЗАГС

Первая неделя сентября подарила молодоженам хорошую погоду. Счастливые события сопровождались солнечными лучами.
Новости мира

Подпольщик рассказал, кому выгодно попадание по Кабмину Украины

А сколько документов там сгорело… А сколько документов прямо сейчас кидают в огонь… Очень нужное для украинских чиновников попадание.
Интересное

Священник рассказал, какое проклятие может повлиять на судьбу человека

По его словам, христианин, старающийся жить по заповедям и находящийся под защитой Бога, не подвержен разрушительной силе злых слов. 
Новости России

Белорусский альпинист погиб на Эльбрусе

Погибшего обнаружили сегодня в 09:10 по местному времени на высоте 2800 метров, в районе водопада Терскол.
Новости России

Впервые с начала СВО: в Киеве пострадало здание правительства

С украинской стороны сообщают, что по стране прилетело 805 беспилотников «Герань», не считая ракет.
Новости России

Блогер назвал город Европы с хорошими пляжами и красивыми девушками, где любят русских туристов

В заметке автор рассказал о курортном городе Констанце на берегу Чёрного моря. По его словам, сам город не представляет особого интереса, однако его пляжи заслуживают внимания