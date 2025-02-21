К месту гибели баяниста Никифорова в центре Рязани люди несут цветы

В центре Рязани снова появились цветы на месте убийства баяниста Павла Никифорова, передаёт издание «КП-Рязань». С момента трагедии прошло 14 лет, однако около дома №67 на улице Горького каждый февраль продолжают появляться красные гвоздики.

Трагедия произошла в ночь на 4 февраля 2011 года. На двоих молодых людей было совершено зверское нападение. Музыкант Павел Никифоров, артист оркестра Государственного академического рязанского русского народного хора имени Попова, скончался на месте происшествия. Его друга госпитализировали, долгое время он не приходил в сознание. Когда молодой человек вышел из комы, обстоятельства случившегося он вспомнить не смог.

Павлу Никифорову было 26 лет. Убийц парня так и не нашли.