Пятница, 2 сентября, 2022
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Юрия Мостяев: На этих выборах повышается роль наблюдателей

Юрий Мостяев, член Общественной палаты Рязанской области, заместитель директора по работе с филиалами ГАУ РО «Издательство «Пресса», член Клуба политологов Рязанской области прокомментировал работу по подготовке к выборам губернатора.

В Рязанской области идёт традиционная работа по повышению уровня квалификации членов участковых избирательных комиссий с учётом нововведений в избирательном законодательстве и анализом предыдущего опыта работы на выборах.

Члены комиссий понимают свои трудности работы в условиях трехдневного голосования, но понимают удобства для избирателей. Большинство членов комиссий имеют значительный опыт работы на выборах, готовы к данному избирательному циклу.

На этих выборах повышается роль наблюдателей в условиях отмены института членов УИКов с правом совещательного голоса. Поэтому проводится цикл семинаров по обучению наблюдателей от Общественной палаты Рязанской области. Приятно, что большинство из них те, кто прошёл в прошлом году серьёзное обучение и получил опыт участия на выборах.

Всё это даёт право на то, что выборы должны пройти без серьёзных нарушений в условиях гласности и открытости избирательного процесса. Будут учтены опасности ковида. Комиссии готовы и к форс-мажорным обстоятельствам.

«Единая Россия» получила по сравнению с прошлым годом устойчивый рост своего рейтинга и удерживает его как партия Президента Российской Федерации в условиях продолжающейся специальной военной операции и должна сохранить данную электоральную поддержку на предстоящих выборах.

Другие партии не выходят за определённые рамки предвыборной борьбы, что сужает их электоральные возможности. Скорее всего, за оставшееся время кардинальных изменений ждать не приходится.

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