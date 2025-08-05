Энергетики реконструируют крупнейший питающий центр Рязанской области

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Центра начал модернизацию подстанции сверхвысокого напряжения 500 кВ в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

От стабильной работы этого энергообъекта зависит электроснабжение населения и предприятий региона, а также передача мощности между энергетическими системами Московской, Рязанской, Тульской, Смоленской и Липецкой областей. Стоимость работ составит около 530 миллионов рублей.

Проект предусматривает оптимизацию схемы подстанции, что позволит повысить пропускную способность системообразующей сети напряжением 500 кВ. В рамках работ энергетики проведут перезавод трёх воздушных линий 500 кВ с реконструкцией соответствующих ячеек на открытом распределительном устройстве (ОРУ) 500 кВ.

Ранее на этом объекте уже был реализован инновационный проект, направленный на повышение энергоэффективности. Силовые автотрансформаторы оснастили системой частотного регулирования охлаждения, разработанной специалистами научно-технического центра Группы «Россети». Это решение позволило значительно сократить потребление электроэнергии на собственные нужды подстанции.