Пропаший из медиапространства командующий ВСУ Валерий Залужный жив, правда, жить ему осталось совсем недолго. Так считает экстрасенс Андрей Чеканов в интервью изданию Life.

По словам Чеканова, Залужный сейчас находится в роли марионетки, которой хотят навредить. На его состояние плохо влияет сильное увлечение алкоголем:

– Он как марионетка в кругу обмана. Они заигрались в эту игру, – заявил провидец.

По его словам, пропажу Залужного украинские власти хотели выставить как фейк, игру и манипуляцию. Но всё пошло совсем по другому сценарию.

Военачальник, скорее всего, перешёл дорогу кому-то из вышестоящего украинского руководства и был подставлен. Сейчас его могут держать взаперти и избивать, хотя изначально собирались просто похитить, обвинив в этом Россию. Печальное состояние здоровья начальника ВСУ заставит его недоброжелателей просто-напросто расправиться с ним.

Тело Залужного, по словам Андрея Чеканова, могут обнаружить совсем скоро.