Известный экстрасенс Галина Янко в беседе с «МК» заявила, что спецоперация на Украине близится к завершению. По её словам, несмотря на стремление Киева и его западных союзников затянуть конфликт, «все звёзды сейчас повернулись к России».

«Боевые действия идут к окончанию. Обратите внимание на рубиновые звёзды Кремля — они стали особенно яркими. В Книге жизни написано: рубин — это жизнь. Это знак, что конец близок», — сказала Янко.

Экстрасенс считает, что в ближайшие месяцы события будут развиваться стремительно, и многое из того, что ранее казалось невозможным, станет реальностью.

«Зеленский сейчас говорит, что не приедет в Москву. Но приедет — ему некуда будет деваться. Европа тоже повернётся к нам. Полгода займут переговоры, ещё полгода — восстановление разрушенных отношений. В течение года всё уляжется», — уверена Янко.

Она добавила, что впереди Россию ждёт «золотой век», а Украина и Россия останутся братскими народами.

«Все слезы пройдут, все печали уйдут, — обещает экстрасенс. — И наступит процветание России. Наступит золотой век. Он, кстати говоря, уже начался. Что касается Украины, то мы всегда были вместе. И никому не удастся нас разлучить. Братский народ все поймет и осознает. Точнее, осознание у него уже наступило».