Магнитные бури стали обрушаться на Землю с незавидной частотой. Геошторм часто приносит людям плохое настроение и ухудшает их самочувствие. Экстрасенс Кристина Ольховая уверена: Солнце усилило свою активность не просто так. В этом провидица узрела определённый мистический символ, который должен насторожить людей.

С чем может быть связаны частые магнитные бури, она рассказала изданию Life. Ольховая отметила, что увеличение интенсивности этих явлений служит напоминанием для человечества о том, что терпение Вселенной не бесконечно. Мы забыли о хрупкости нашего мира и продолжаем погружаться в пороки и негативные поступки.

По словам экстрасенса, солнечные вспышки на этом фоне несут как глобальное, так и личное предупреждение для каждого. Даже если мы не можем повлиять на ситуацию в мире, важно начать с себя, гармонизировать свою энергетику с энергиетикой Земли. В моменты вспышек, если вы ощущаете дискомфорт, это знак необходимости перемен: откажитесь от разрушительных мыслей и действий.

Также вспышки могут указывать на возможные неприятности или ошибки, поэтому стоит быть осторожнее в этот период. Рекомендуется на некоторое время отложить важные решения, чтобы проверить, всё ли в порядке. Ольховая подчеркнула, что речь не идет о конце света, но людям стоит задуматься о своих действиях и скорректировать их.

Ранее врач-терапевт рассказала, для кого особенно опасна магнитная буря. В группе риска находятся метеозависимые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями. В период магнитной бури они могут заметить, что у них появились тахикардия, бессонница, головная боль, головокружение, аритмия и боли в суставах и спине.

К этим симптомам могут добавиться повышенная усталость или, напротив, возбудимость. Не исключены, по словам врача, и панические атаки.Последствия магнитной бури могут проявиться и у беременных, а также у людей, страдающих депрессий и мигренью.Легче перенести бурю помогут обильное употребление чистой воды, отдых и сон. Еще, советует специалист, лучше исключить соленую пищу и углеводы.