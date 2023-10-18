Врач-терапевт рассказала, для кого особенно опасна магнитная буря

Врач-терапевт Севинч Алиева рассказала, на кого особенно сильно повлияет магнитная буря.

В группе риска находятся метеозависимые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями. В период магнитной бури они могут заметить, что у них появились тахикардия, бессонница, головная боль, головокружение, аритмия и боли в суставах и спине.

«Усугубляется артериальная гипертензия, возникают приступы стенокардии, могут спровоцироваться гипотония, состояние дистонии», — подчеркнула Алиева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

К этим симптомам могут добавиться повышенная усталость или, напротив, возбудимость. Не исключены, по словам врача, и панические атаки.

Последствия магнитной бури могут проявиться и у беременных, а также у людей, страдающих депрессий и мигренью.

Легче перенести бурю помогут обильное употребление чистой воды, отдых и сон. Еще, советует специалист, лучше исключить соленую пищу и углеводы.