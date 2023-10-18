Среда, 18 октября, 2023
На главнуюНовости РязаниМедицина

Врач-терапевт рассказала, для кого особенно опасна магнитная буря

7info 2
Изображение от Freepik

Врач-терапевт Севинч Алиева рассказала, на кого особенно сильно повлияет магнитная буря.

В группе риска находятся метеозависимые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями. В период магнитной бури они могут заметить, что у них появились тахикардия, бессонница, головная боль, головокружение, аритмия и боли в суставах и спине.

«Усугубляется артериальная гипертензия, возникают приступы стенокардии, могут спровоцироваться гипотония, состояние дистонии», — подчеркнула Алиева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

К этим симптомам могут добавиться повышенная усталость или, напротив, возбудимость. Не исключены, по словам врача, и панические атаки.

Последствия магнитной бури могут проявиться и у беременных, а также у людей, страдающих депрессий и мигренью.

Легче перенести бурю помогут обильное употребление чистой воды, отдых и сон. Еще, советует специалист, лучше исключить соленую пищу и углеводы.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах