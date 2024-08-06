Вторник, 6 августа, 2024

Эксперт назвал настоящую причину призывов Зеленского к миру

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от Freepik

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, заявил, что Украина стремится к миру, чтобы дать Вооружённым силам (ВСУ) возможность передохнуть. В разговоре с NEWS.ru Дандыкин подчеркнул, что таким образом президент Украины Владимир Зеленский надеется восполнить потери, перевооружить армию и передислоцировать её части.

По мнению эксперта, Зеленский рассчитывает на мирные условия, которые должны начаться с прекращения боевых действий. Он считает, что Украине нужна передышка для восполнения потерь, перевооружения, передислокации частей, обучения. Однако Россия не даёт Украине такой возможности.

Дандыкин отметил, что Вооружённые силы Российской Федерации прекратят огонь только на условиях, о которых говорил президент Владимир Путин. Это включает вывод всех украинских частей из новых регионов и получение Украиной нейтрального статуса.

Эксперт также предположил, что такая позиция соответствует интересам западных покровителей Зеленского. Они, по мнению Дандыкина, пытаются найти возможность обмануть Россию. Однако эксперт уверен, что это не удастся.

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