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Четверг, 21 апреля, 2022

Экс топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня найден мёртвым с женой и дочерью

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Экс топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня найден мёртвым с женой и дочерью

7info

В Испании найдены мертвыми экс топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня вместе с женой и дочерью. Об этом, ссылаясь на телеканал Telecinco, сообщает Baza.

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Полицейские обнаружили трупы 19 апреля в одном из домов курортного городе Льорет-де-Мар провинции Жирона. По одной из версий, Протосеня убил семью, затем покончил жизнь самоубийством.

Бизнесмен жил во Франции, в Испанию семья приехала на Пасху. Состояние Протасени оценивается в 400 миллионов евро.

В начале недели в Москве после убийства жены и дочери покончил с собой бывший вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев.

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