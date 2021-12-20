Экс-мэр Рязани Сергей Карабасов получил 5 лет колонии

В понедельник, 20 декабря, Советский районный суд Рязани вынес приговор по делу о «площадке-призраке».

Бывший и. о. главы администрации города Сергей Карабасов получил 5 лет колонии общего режима, ему также назначен штраф в 400 тысяч рублей.

Бывший начальник управления ЖКХ мэрии Игорь Ковалёв признан виновным и приговорён к 4 годам колонии.

Реклама

Директор компании-подрядчика ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов приговорён к 2 годам 9 месяцам лишения свободы.

Всех фигурантов дела взяли под стражу после оглашения приговора. Он неокончательный и может быть обжалован в суде вышестоящей инстанции.