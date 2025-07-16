Экономист Балынин: смартфоны и планшеты подешевеют на 10–20%, ноутбуки и компьютеры — 8–12% в 2025 году

Смартфоны и планшеты в российских магазинах подешевеют на 10–20%, а ноутбуки и компьютеры — на 8–12% в 2025 году. Такой прогноз в интервью «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Также снизятся в цене телевизоры и холодильники — на 5–10%, пылесосы — на 4–7%, фотоаппараты и видеокамеры — на 3–5%. Конечно, в зависимости от производителя, модели и конкретного продавца снижение может быть ещё более заметным. Всего существует пять причин этой тенденции.

Первая — развитие научно-технического прогресса. Он побуждает производителей выпускать больше устройств с новыми улучшениями, из-за чего спрос на старые модели падает, а вместе с ним и их цена», — объяснил Балынин.

Вторая причина — конкуренция между производителями. По словам эксперта, рынок электроники и бытовой техники очень конкурентный, и производители стараются привлекать покупателей не только функциональностью устройств, но и ценой.

Третья причина — конкуренция между продавцами. По словам Балынина, таких продавцов даже больше, чем производителей, и они регулярно проводят акции и предлагают скидки. Он также подчеркнул, что при онлайн-покупках стоит быть осторожными и заказывать технику только у проверенных продавцов, чтобы не стать жертвой мошенников.

Четвёртая причина — развитие отечественного производства электроники и бытовой техники. Балынин считает, что это увеличит количество предложений на рынке, усилит конкуренцию и создаст возможности для снижения цен.

Пятая причина — устойчивое и продолжительное укрепление рубля. Экономист уточнил, что кратковременные колебания курса не сильно влияют на цены, однако при стабильном и длительном укреплении рубля (что мы сейчас наблюдаем) это становится фактором не только сдерживания роста цен, но и их снижения — особенно на импортные товары. К ним, по его словам, относятся и бытовая техника, и электроника.