Известный врач рассказал, что ждет больного раком актёра Романа Попова

40-летний актёр Роман Попов, известный по сериалу «Полицейский с Рублёвки», рассказал, что его болезнь прогрессирует. Он перестал видеть одним глазом и почти не видит вторым, также начал терять слух.

Заслуженный врач РФ, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» пояснил, что опухоль затронула участки головного мозга, отвечающие за зрение.

«С учётом быстрого прогрессирования процесса, прогноз неблагоприятный. Возможна полная слепота, сдавливание опухолью структур мозга. В зависимости от зон поражения могут развиться нарушения речи, двигательные расстройства и изменения психики», — отметил врач.

По его словам, зрение чаще всего страдает при поражении височных зон мозга.

Семь лет назад победить болезнь Попову помогли его друзья и коллеги, собравшие деньги на лечение. Сейчас он опасается, что средств может не хватить, поэтому попросил помощи. Сбор проходит в телеграм-канале артиста.