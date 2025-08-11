Актёр Роман Попов сообщил о рецидиве рака мозга

Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Роман Попов, сыгравший Мухича, сообщил о рецидиве рака мозга. Пост артист опубликовал в телеграм-канале.

В 2021 году Попов сделал откровенное признание. Он рассказал о том, как пережил онкологическое заболевание. Операция тогда прошла успешно, но через семь лет рак вернулся.

По словам Попова, онкология вернулась с осложнениями. Он ничего не видит правым глазом, мало видит левым.

— Очень хочется работать, очень хочется жить, — говорит артист.

Семь лет назад победить болезнь Попову помогли его друзья и коллеги, собравшие деньги на лечение. Сейчас он опасается, что средств может не хватить, поэтому попросил помощи. Сбор проходит в телеграм-канале артиста.